Ювентус — Омония: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Ювентус — Омония. Начало матча: 27 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Ювентус»: 33. Нето, 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 12. Дуглас Луис, 18. Эхатор Дж., 4. Гатти Ф. (капитан), 6. Келли Л., 26. Лукуми Х., 29. Сарр П. М.
Запасные «Ювентус»: 17. Алайбегович К., 3. Бремер, 2. Челик З., 47. Дурмиси А., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У., 51. Мерола А., 23. Пинсольо К., 52. Турко С., 25. Викарио Г., 27. Вольтемаде Н.
Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.
Стартовый состав «Омония»: 1. Камински Т., 74. Андреу П., 5. Кулибали С. (капитан), 93. Дюверн Ж., 9. Какуллис А., 14. Марич М., 7. Монтнор Д., 77. Него Л., 37. Шатка Л., 17. Тэнасе Ф., 22. Танкович М.
Запасные «Омония»: 29. Балковец Ю., 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 11. Коста Эвандро, 99. Диони Л., 40. Фабиано, 90. Константинидис К., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С.
Главный тренер «Омония»: Берг Х.
- 01:00Сегодняшний матч обслужит главный судья Samuel Barrott.
- 01:00Перед началом матча представляем вашему вниманию стартовые составы команд.
- 01:00Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию матча. Мы постараемся максимально точно передать всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
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