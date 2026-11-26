Запасные «Ювентус»: 17. Алайбегович К., 3. Бремер, 2. Челик З., 47. Дурмиси А., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У., 51. Мерола А., 23. Пинсольо К., 52. Турко С., 25. Викарио Г., 27. Вольтемаде Н.

Стартовый состав «Ювентус»: 33. Нето, 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 12. Дуглас Луис, 18. Эхатор Дж., 4. Гатти Ф. (капитан), 6. Келли Л., 26. Лукуми Х., 29. Сарр П. М.

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Лига Европы: Ювентус — Омония. Начало матча: 27 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

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Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.

Стартовый состав «Омония»: 1. Камински Т., 74. Андреу П., 5. Кулибали С. (капитан), 93. Дюверн Ж., 9. Какуллис А., 14. Марич М., 7. Монтнор Д., 77. Него Л., 37. Шатка Л., 17. Тэнасе Ф., 22. Танкович М.

Запасные «Омония»: 29. Балковец Ю., 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 11. Коста Эвандро, 99. Диони Л., 40. Фабиано, 90. Константинидис К., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С.

Главный тренер «Омония»: Берг Х.