Селтик — Сельта: составы и текстовая трансляция

·39·Спорт
Селтик — Сельта: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: СелтикСельта. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Селтик»: 26. Джонстон С., 22. Баур М., 51. Донован К., 11. Дуран К., 23. Хассан Х., 42. Макгрегор К. (капитан), 47. Мюррей Д., 8. Нигрен Б., 19. Осман К., 5. Скейлз Л., 63. Тирни К.

Запасные «Селтик»: 49. Форрест Дж., 61. Хейни Дж., 9. Хог К., 62. Кеннеди Л., 3. Лотомба Ж., 33. Макардл С., 14. Маккоуэн Л., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 1. Синисало В., 18. Сёренсен О., 17. Тунекти С.

Главный тренер «Селтик»: О’Нил М.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 3. Алонсо М., 23. Альварес Х., 10. Аспас Я. (капитан), 30. Бурсио Х., 21. Касерес С., 5. Каррейра С., 14. Фебас А., 9. Жутгла Ф., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.

Запасные «Сельта»: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 1. Байындыр А., 24. Дриуэш С., 11. Дуран П., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 18. Лаго И., 35. Милья Л., 6. Мориба И., 19. Сведберг В.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.

Прямая трансляция1-0 LIVE
56
Ионут Раду был вынужден спасать ворота после удара Бенжамина Нигрена («Селтик»). Тот принял передачу, нашел свободное пространство и пробил в верхний левый угол, но переиграть вратаря не смог.
56
«Селтик» хорошо контролирует мяч и идет вперед, но соперник перехватил его. Боковой судья зафиксировал аут в пользу «Селтика».
52
Яго Аспас (Сельта Виго) подал угловой и направил мяч в гущу игроков в штрафной, но один из защитников вынес мяч в безопасную зону.
51
Сельта Виго перепасовывает мяч и контролирует игру, но соперник прерывает передачу, и ситуация меняется. Мяч уходит за пределы поля. Сельта Виго исполнит угловой.
50
Селтик - Сельта Виго. Счёт: 1-0. Сельта Виго контролирует мяч, они перепасовываются и выжидают удобный момент для атаки.
471-0
Гол! Мика Баур (Селтик) оказался первым на свободных мяче в штрафной и точно пробил в левый нижний угол, оставив вратаря не у дел. Он открывает счет — 1:0.
47
Игроки Сельты контролируют мяч и коротко пасуют друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
46
Игра возобновилась во втором тайме.
45+1
Первый тайм окончен.
45
Вратарь парировал удар Феррана Жутгла («Сельта Виго`) низом, игрок бил прямо по центру ворот.
44
Какой момент! Ферран Ютгла (Сельта Виго) принял передачу на краю штрафной площади, оказавшись совершенно один в выгодной позиции, и его удар прошел совсем рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и Селтик возобновит игру ударом от ворот.
43
Каллум Осман (Селтик) пробил из-за пределов штрафной слабо, мяч прошёл выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и Сельта Виго выполнит удар от ворот.
42
0:2 — статистика по угловым ударам.
36
Селтик демонстрирует отличный контроль и точные передачи в центре поля.
35
Селта Виго демонстрирует игру с красивыми передачами для создания новых атакующих возможностей.
32
Яго Аспас (Сельта Виго) выполнил неточную подачу с углового, и Сэм Джонстон без труда завладел мячом.
32
Длинные пасы, короткие пасы и игра в одно касание. «Сельта Виго» демонстрирует командную игру, контролирует мяч и делает точные передачи от игрока к игроку. Соперникам пока очень сложно отобрать мяч.
31
Игроки «Сельты» контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
30
Селтик, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают подходящий момент для создания новых атакующих возможностей.
27
Серхио Каррейра (Сельта Виго) прострелил с угла штрафной в надежде найти партнера по команде в выгодной для гола позиции, но защитник прервал пас и выбил мяч за пределы поля. Назначено вбрасывание в пользу Сельты Виго.
25
Уго Бурсио («Сельта Виго») пытается продвинуться вперед, но защитник выбивает мяч подальше.
23🟨
Главный судья Георгий Кабаков, похоже, абсолютно не намерен терпеть споры. Камило Дуран («Селтик») получил желтую карточку за споры с арбитром.
22
Маркос Алонсо (Сельта Виго) находит Себастьяна Касереса великолепным пасом, и тот рвется к воротм.
21
Великолепный сейв Ионуца Раду! Камило Дуран («Селтик») после навеса выпрыгнул высоко и нанес опасный удар головой с близкого расстояния, но вратарь отразил мяч и спас команду от гола.
20
Селтик сейчас контролирует мяч за счет точных передач между игроками.
19
Матч: Селтик - Сельта Виго. Счет: 0-0. Комментарий: Вот текущая статистика владения мячом обеих команд — 40:60.
19
Сельта Виго удерживает темп игры под своим контролем за счет точных коротких передач.
18
Главный судья и один из его помощников указали на угловой в пользу Сельты Виго.
16
Селта Виго сейчас усиливает давление, но один из защитников вынес мяч.
16
Игроки Сельты распасовывают мяч короткими передачами, пытаясь взломать оборону соперника и организовать быстрый контратакующий выпад.
10
Серхио Каррейра (Сельта Виго) и Маркос Алонсо сыграли в быструю тики-таку, обыграв двух защитников, и продолжили атаку по бровке.
9
Игроки Селтика перепасовываются короткими передачами.
5
Селтик контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобной возможности для удара.
2
Селта Виго демонстрирует отличную командную игру, они контролируют мяч за счет коротких передач. Если они хотят взломать оборону и забить, терпение — главный фактор.
1
Игра только началась, идет первый тайм.
00:01
Наконец-то игроки вышли на поле! Сельта Виго разводит с центра.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Георгий Кабаков.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж, в котором мы будем оперативно информировать вас о всех событиях матча.
СелтикСельтаЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сельта — Ювентус: составы и текстовая трансляцияСельта — Ювентус: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Бенфика — Селтик: составы и текстовая трансляцияБенфика — Селтик: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Сельта — Алавес: составы и текстовая трансляцияСельта — Алавес: составы и текстовая трансляция18 октября 18:11Во 2-м туре Лиги Европы клубы «Ювентус», «Бенфика» и «Борнмут» добились победВо 2-м туре Лиги Европы клубы «Ювентус», «Бенфика» и «Борнмут» добились побед16 октября 06:37Решающая жеребьевка в Лиге чемпионов: определились 7 парРешающая жеребьевка в Лиге чемпионов: определились 7 пар3 августа 22:27Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Селтиком»Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Селтиком»5 июля 13:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном