Селтик — Сельта: составы и текстовая трансляция

56
Ионут Раду был вынужден спасать ворота после удара Бенжамина Нигрена («Селтик»). Тот принял передачу, нашел свободное пространство и пробил в верхний левый угол, но переиграть вратаря не смог.
56
«Селтик» хорошо контролирует мяч и идет вперед, но соперник перехватил его. Боковой судья зафиксировал аут в пользу «Селтика».
52
Яго Аспас (Сельта Виго) подал угловой и направил мяч в гущу игроков в штрафной, но один из защитников вынес мяч в безопасную зону.
51
Сельта Виго перепасовывает мяч и контролирует игру, но соперник прерывает передачу, и ситуация меняется. Мяч уходит за пределы поля. Сельта Виго исполнит угловой.
50
Селтик - Сельта Виго. Счёт: 1-0.
Сельта Виго контролирует мяч, они перепасовываются и выжидают удобный момент для атаки.
47⚽1-0
Гол! Мика Баур (Селтик) оказался первым на свободных мяче в штрафной и точно пробил в левый нижний угол, оставив вратаря не у дел. Он открывает счет — 1:0.
47
Игроки Сельты контролируют мяч и коротко пасуют друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
46⏱
Игра возобновилась во втором тайме.
45+1⏱
Первый тайм окончен.
45
Вратарь парировал удар Феррана Жутгла («Сельта Виго`) низом, игрок бил прямо по центру ворот.
44
Какой момент! Ферран Ютгла (Сельта Виго) принял передачу на краю штрафной площади, оказавшись совершенно один в выгодной позиции, и его удар прошел совсем рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и Селтик возобновит игру ударом от ворот.
43
Каллум Осман (Селтик) пробил из-за пределов штрафной слабо, мяч прошёл выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и Сельта Виго выполнит удар от ворот.
42
0:2 — статистика по угловым ударам.
36
Селтик демонстрирует отличный контроль и точные передачи в центре поля.
35
Селта Виго демонстрирует игру с красивыми передачами для создания новых атакующих возможностей.
32
Яго Аспас (Сельта Виго) выполнил неточную подачу с углового, и Сэм Джонстон без труда завладел мячом.
32
Длинные пасы, короткие пасы и игра в одно касание. «Сельта Виго» демонстрирует командную игру, контролирует мяч и делает точные передачи от игрока к игроку. Соперникам пока очень сложно отобрать мяч.
31
Игроки «Сельты» контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
30
Селтик, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают подходящий момент для создания новых атакующих возможностей.
27
Серхио Каррейра (Сельта Виго) прострелил с угла штрафной в надежде найти партнера по команде в выгодной для гола позиции, но защитник прервал пас и выбил мяч за пределы поля. Назначено вбрасывание в пользу Сельты Виго.
25
Уго Бурсио («Сельта Виго») пытается продвинуться вперед, но защитник выбивает мяч подальше.
23🟨
Главный судья Георгий Кабаков, похоже, абсолютно не намерен терпеть споры. Камило Дуран («Селтик») получил желтую карточку за споры с арбитром.
22
Маркос Алонсо (Сельта Виго) находит Себастьяна Касереса великолепным пасом, и тот рвется к воротм.
21
Великолепный сейв Ионуца Раду! Камило Дуран («Селтик») после навеса выпрыгнул высоко и нанес опасный удар головой с близкого расстояния, но вратарь отразил мяч и спас команду от гола.
20
Селтик сейчас контролирует мяч за счет точных передач между игроками.
19
Матч: Селтик - Сельта Виго. Счет: 0-0.
Комментарий: Вот текущая статистика владения мячом обеих команд — 40:60.
19
Сельта Виго удерживает темп игры под своим контролем за счет точных коротких передач.
18
Главный судья и один из его помощников указали на угловой в пользу Сельты Виго.
16
Селта Виго сейчас усиливает давление, но один из защитников вынес мяч.
16
Игроки Сельты распасовывают мяч короткими передачами, пытаясь взломать оборону соперника и организовать быстрый контратакующий выпад.
10
Серхио Каррейра (Сельта Виго) и Маркос Алонсо сыграли в быструю тики-таку, обыграв двух защитников, и продолжили атаку по бровке.
9
Игроки Селтика перепасовываются короткими передачами.
5
Селтик контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобной возможности для удара.
2
Селта Виго демонстрирует отличную командную игру, они контролируют мяч за счет коротких передач. Если они хотят взломать оборону и забить, терпение — главный фактор.
1⏱
Игра только началась, идет первый тайм.
00:01
Наконец-то игроки вышли на поле! Сельта Виго разводит с центра.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Георгий Кабаков.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
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