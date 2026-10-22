Селтик — Сельта: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Селтик — Сельта. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Селтик»: 26. Джонстон С., 22. Баур М., 51. Донован К., 11. Дуран К., 23. Хассан Х., 42. Макгрегор К. (капитан), 47. Мюррей Д., 8. Нигрен Б., 19. Осман К., 5. Скейлз Л., 63. Тирни К.

Запасные «Селтик»: 49. Форрест Дж., 61. Хейни Дж., 9. Хог К., 62. Кеннеди Л., 3. Лотомба Ж., 33. Макардл С., 14. Маккоуэн Л., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 1. Синисало В., 18. Сёренсен О., 17. Тунекти С.

Главный тренер «Селтик»: О’Нил М.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 3. Алонсо М., 23. Альварес Х., 10. Аспас Я. (капитан), 30. Бурсио Х., 21. Касерес С., 5. Каррейра С., 14. Фебас А., 9. Жутгла Ф., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.

Запасные «Сельта»: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 1. Байындыр А., 24. Дриуэш С., 11. Дуран П., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 18. Лаго И., 35. Милья Л., 6. Мориба И., 19. Сведберг В.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.