Во 2-м туре Лиги Европы клубы «Ювентус», «Бенфика» и «Борнмут» добились побед

·46·Спорт
Во 2-м туре Лиги Европы клубы «Ювентус», «Бенфика» и «Борнмут» добились побед

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы прошли еще несколько важных и напряженных противостояний. Итальянский гранд «Ювентус» проявил характер на выезде в Испании, забив победный мяч в компенсированное арбитром время, и с 6 очками поднялся на 1-ю строчку турнирной таблицы. Также английский «Борнмут» и португальская «Бенфика» добились крупных побед, прочно закрепившись среди лидеров.

«Ювентус» с трудом вырвал победу в Виго

Претендующий на 1-е место в турнирной таблице «Ювентус» гостил у «Сельты» и стал участником поистине драматичного матча:

  • Быстрый удар испанцев: на 18-й минуте Альварес вывел хозяев вперед, и «Сельта» долгое время удерживала счет;

  • Равновесие восстановлено: на 58-й минуте Вольтемаде восстановил паритет, вселив уверенность в туринцев;

  • Развязка на 90+3-й минуте: вышедший на замену на 64-й минуте Рандаль Коло Муани на 93-й минуте поразил ворота соперника и принес «Ювентусу» важнейшую гостевую победу (1:2).

«Сельта» — «Ювентус» 1:2

Голы: Альварес (18) — Вольтемаде (58), Коло Муани (90+3).

  • «Сельта»: Раду, Хави, Лаго, Маркос, Руэда (Нуньес, 85), Фебас, Мориба, Каррейра, Альварес, Ютгла (Аспас, 75), Виллиот.

  • «Ювентус»: Викарио, Калулу, Гатти (Бремер, 70), Келли, Маккенни, Копмейнерс (Дуглас Луис, 82), Сарр, Камбьязо, Консейсау (Нико Гонсалес, 64), Алайбегович (Коло Муани, 64), Вольтемаде.

«Бенфика» не пожалела «Селтик» в Лиссабоне

Португальская «Бенфика» добилась яркой и уверенной победы над чемпионом Шотландии «Селтиком» со счетом 4:1:

  • Бенефис Дурана: в составе лиссабонцев Дуран уже на 5-й минуте реализовал пенальти, открыв счет, а на 36-й минуте оформил дубль;

  • Крупный счет: на 23-й минуте Бах, а на 89-й минуте Павлиндис записали на свой счет по голу. У шотландцев гол С. Дурана на 63-й минуте носил лишь утешительный характер. После этой победы «Бенфика» с 6 очками расположилась на 3-м месте.

«Бенфика» — «Селтик» 4:1

Голы: Дуран (5 пен., 36), Бах (23), Павлиндис (89) — С. Дуран (63).

Уверенная крупная победа «Борнмута»: 3:0

Представитель Английской Премьер-лиги «Борнмут» принял на своем поле австрийский «Штурм» и без особых проблем забил 3 безответных мяча:

  • Эванилсон открывает счет: в концовке первого тайма (43-я минута) Эванилсон вывел хозяев вперед;

  • Голы, поставившие точку: во втором тайме Райан (76) и в компенсированное арбитром время Родригес (90+2) забили мячи, установив окончательный счет 3:0. «Борнмут» с 6 очками занял 5-ю строчку турнирной таблицы.

«Борнмут» — «Штурм» 3:0

Голы: Эванилсон (43), Райан (76), Родригес (90+2).

  • «Борнмут»: Петрович, Кук, Солер, Доак (Адли, 84), Адамс (Кристи, 70), Силва, Смит, Тавернье (Клюйверт, 70), Диакете, Эванилсон (Райан, 70), Родригес.

ЮвентусБенфикаБорнмутСелтик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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