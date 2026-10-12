Почему Вангелис Павлидис находится в сфере интересов клубов Серии А и Ла Лиги?

Греческий бомбардир Вангелис Павлидис, блистающий в составе португальской «Бенфики», становится одной из самых востребованных фигур на трансферном рынке. Благодаря своей невероятной результативности в текущем сезоне 27-летний нападающий оказался в центре внимания не только каталонского гранда, но и двух главных флагманов итальянского футбола — туринского «Ювентуса» и «Милана».

Как сообщает известный трансферный инсайдер Экрем Конур, итальянские клубы внимательно следят за каждым матчем греческого форварда и готовятся к серьезной борьбе за его приобретение.

Новые конкуренты для «Барселоны»: что планируют гиганты Серии А?

Ведущие клубы Европы одновременно активизировались для усиления линии атаки:

Приоритетный план «Барселоны»: В начале этой недели появились сообщения о том, что каталонский клуб рассматривает кандидатуру именно Павлидиса в качестве достойной замене Роберту Левандовскому;

Вмешательство клубов из Турина и Милана: «Ювентус» и «Милан» также присоединились к гонке с целью модернизации своей атакующей линии и готовы составить «Барселоне» жесткую финансовую и спортивную конкуренцию.

Жесткое требование лиссабонского клуба: ценник в 100 миллионов евро

«Бенфика» известна тем, что не отпускает своих лидеров легко и дешево:

Огромная сумма отступных: Согласно ранее появившейся информации, руководство лиссабонского клуба рассчитывает продать своего снайпера не менее чем за 100 миллионов евро и получить крупную финансовую выгоду;

Контрактное преимущество: Поскольку «орлы» обладают финансовой стабильностью, они имеют возможность максимально завысить трансферную стоимость, умело пользуясь конкуренцией между грандами.

Феноменальная статистика: 10 результативных действий в 7 матчах

Столь живой интерес вокруг Павлидиса полностью оправдан его великолепными показателями на поле:

8 голов и 2 ассиста: Греческий нападающий в текущем сезоне португальской Примейры вышел на поле всего в 7 матчах, забил 8 мячей в ворота соперников и стал автором 2 результативных передач;

Стабильность на поле: Совершая в среднем более одного результативного действия за игру, он уверенно лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

Если Вангелис Павлидис сохранит такой темп до конца сезона, то в летнее трансферное окно между тремя европейскими грандами неизбежно развернется одна из самых крупных и дорогостоящих трансферных битв последних лет.