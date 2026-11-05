Селтик — Бешикташ: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Селтик — Бешикташ. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Селтик»: 26. Джонстон С., 22. Баур М., 20. Картер-Викерс К., 49. Форрест Дж., 9. Хог К., 3. Лотомба Ж., 42. Макгрегор К. (капитан), 8. Нигрен Б., 5. Скейлз Л., 63. Тирни К., 17. Тунекти С.
Запасные «Селтик»: 51. Донован К., 31. Дуэн Р., 11. Дуран К., 23. Хассан Х., 33. Макардл С., 14. Маккоуэн Л., 47. Мюррей Д., 19. Осман К., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 1. Синисало В., 18. Сёренсен О.
Главный тренер «Селтик»: О’Нил М.
Стартовый состав «Бешикташ»: 1. Нюбель А., 12. Агбаду Э., 18. Черны В., 62. Мурильо М., 9. О Хён Гю, 15. Олайтан Дж., 11. Уаттара К., 6. Озджан С., 17. Поку Э., 53. Топчу Э. (капитан), 19. Троссард Л.
Запасные «Бешикташ»: 80. Алемдар Д., 70. Бирджан А. С., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 29. Факили И., 8. Кайра Йылмаз К., 90. Кылычсой С., 10. Кёкчю О., 4. Ндиди У., 58. Озджан Ю., 28. Влахович Д., 33. Йылмаз Р.
Главный тренер «Бешикташ»: Итальяно В.
Комментарии 0
…