Селтик — Бешикташ: составы и текстовая трансляция

·46·Спорт
Селтик — Бешикташ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Селтик — Бешикташ. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Селтик»: 26. Джонстон С., 22. Баур М., 20. Картер-Викерс К., 49. Форрест Дж., 9. Хог К., 3. Лотомба Ж., 42. Макгрегор К. (капитан), 8. Нигрен Б., 5. Скейлз Л., 63. Тирни К., 17. Тунекти С.

Запасные «Селтик»: 51. Донован К., 31. Дуэн Р., 11. Дуран К., 23. Хассан Х., 33. Макардл С., 14. Маккоуэн Л., 47. Мюррей Д., 19. Осман К., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 1. Синисало В., 18. Сёренсен О.

Главный тренер «Селтик»: О’Нил М.

Стартовый состав «Бешикташ»: 1. Нюбель А., 12. Агбаду Э., 18. Черны В., 62. Мурильо М., 9. О Хён Гю, 15. Олайтан Дж., 11. Уаттара К., 6. Озджан С., 17. Поку Э., 53. Топчу Э. (капитан), 19. Троссард Л.

Запасные «Бешикташ»: 80. Алемдар Д., 70. Бирджан А. С., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 29. Факили И., 8. Кайра Йылмаз К., 90. Кылычсой С., 10. Кёкчю О., 4. Ндиди У., 58. Озджан Ю., 28. Влахович Д., 33. Йылмаз Р.

Главный тренер «Бешикташ»: Итальяно В.

Прямая трансляция LIVE
38
Леандро Троссард (Бешиктош) выполнил дальнюю передачу, но Сэм Джонстон легко забрал мяч.
35
Леандро Троссард (Бешикташ) попытался прорезать оборону передачей, но не нашел партнеров. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Селтика.
32
Вацлав Черни (Бешиктош) нарушил правила, и Саша Штегеман немедленно назначил штрафной удар.
30
Леандро Троссард (Бешиктош) оказался в явном офсайде после передачи, боковой судья поднял флаг.
29
Вацлав Черни (Бешикташ) пробил издали, но мяч пролетел мимо ворот выше перекладины.
29
Леандро Троссард («Бешикташ») выполнил угловой, но защита соперника была начеку и выбила мяч в безопасную зону.
28
Майкл Мурильо (Бешикташ) навесил в штрафную, но защитники соперника быстро перехватили мяч. Боковой судья принял верное решение, и Бешикташ исполнит угловой.
26
Себастьян Тунекти («Селтик») исполняет угловой удар.
26
Себастьян Тунекти (Селтик) прострелил в штрафную, но его попытка была заблокирована и мяч выбит. Селтик хорошо поборолся и заработал угловой.
23
Бешикташ показывает отличную командную игру. Они пасуют очень свободно и без ошибок.
22
После углового Леандро Троссард (Бешикташ) ввел мяч в игру, но момент не принес результата.
22
Эрнест Мучи (Бешикташ) упустил отличный шанс, его прострел в штрафную был заблокирован защитниками. Судья назначил угловой. Бешикташ исполнит корнер.
20
Жуниор Олайтан (Бешикташ) пробил издали, но мяч прошел рядом с правой штангой, атака завершена.
20
Леандро Троссард (Бешиктош) подошел к угловому флажку, ожидается подача в штрафную площадь.
19
Эрнест Мучи (Бешикташ) создал опасный момент, но пас на партнера не прошел. Угловой. Шанс для Бешикташа.
18
После штрафного Леандро Троссард (Бешикташ) навесил в центр, но один из защитников вмешался и устранил угрозу.
17
Себастьян Тунекти (Селтик) сфолил, назначен штрафной удар. Бешикташ исполнит стандарт и получит шанс создать давление у ворот соперника.
17
Передача Себастьяна Тунекти (Селтик) была заблокирована защитниками.
15
Селтик разыграл штрафной коротким пасом.
12
Жуниор Олайтан (Бешиктош) сделал навес в штрафную, но Сэм Джонстон вышел из ворот и забрал мяч.
11
Леандро Троссард (Бешиктош) пробил по воротам из штрафной площади, но защитники успешно заблокировали мяч.
9
Леандро Троссард («Бешиктош») исполняет угловой удар.
9
Вацлав Черни (Бешикташ) попытался отдать пас партнеру, но защитник заблокировал мяч. Бешикташ заработал угловой.
8
Отличная командная работа вывела Бенджамина Нигрена (Селтик) на ударную позицию у линии штрафной, но он пробил чуть мимо правой штанги. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Бешикташа введет его в игру.
7
Эрнест Мучи (Бешикташ) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
5
Хён-Гю О (Бешикташ) пробил из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован.
2
Кассум Уаттара (Бешикташ) неосторожно пошел в ноги сопернику, и ему повезло избежать наказания. Саша Штегеман зафиксировал фол, но на этот раз не стал показывать карточку.
1
Начинаем, сегодняшний матч только что стартовал.
01:02
Наконец-то игроки вышли на поле! Селтик начинает игру.
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Сегодняшний матч будет судить Саша Штегеман.
01:00
Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд на сегодняшнюю игру.
01:00
Приветствуем вас в нашей текстовой онлайн-трансляции! Мы будем оперативно сообщать обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
СелтикБешикташЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Селтик — Сельта: составы и текстовая трансляцияСелтик — Сельта: составы и текстовая трансляция22 октября 22:58Бенфика — Селтик: составы и текстовая трансляцияБенфика — Селтик: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Бешикташ — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляцияБешикташ — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция22 октября 22:50Хоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляцияХоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Во 2-м туре Лиги Европы клубы «Ювентус», «Бенфика» и «Борнмут» добились победВо 2-м туре Лиги Европы клубы «Ювентус», «Бенфика» и «Борнмут» добились побед16 октября 06:37После поражения «Башакшехира»: сколько баллов поставил Шомуродову международный аналитический портал?После поражения «Башакшехира»: сколько баллов поставил Шомуродову международный аналитический портал?27 октября 14:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»