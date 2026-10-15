Бенфика — Селтик: составы и текстовая трансляция

·37·Спорт
Бенфика — Селтик: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: БенфикаСелтик. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бенфика»: 1. Трубин А., 44. Араухо Т., 8. Эурснес Ф. (капитан), 6. Ба А., 26. Даль С., 22. Дуран Дж., 2. Лангле К., 11. Лукебакио Д., 36. Пальинья Ж., 25. Престианни Дж., 10. Судаков Г.

Запасные «Бенфика»: 72. Анисио, 18. Баррейро Л., 3. Чиркати А., 30. Эчеверри К., 34. Эль-Каруани С., 88. Фрейтас Т., 33. Габриэл Индио, 16. Ману Силва, 14. Павлидис В., 27. Рафа Силва, 21. Шельдеруп А., 24. Соареш С.

Главный тренер «Бенфика»: Силва М.

Стартовый состав «Селтик»: 1. Синисало В., 22. Баур М., 51. Донован К., 11. Дуран К., 9. Хог К., 42. Макгрегор К. (капитан), 47. Мюррей Д., 18. Сёренсен О., 63. Тирни К., 17. Тунекти С., 6. Трасти А.

Запасные «Селтик»: 65. Клири Л., 49. Форрест Дж., 23. Хассан Х., 26. Джонстон С., 62. Кеннеди Л., 3. Лотомба Ж., 14. Маккоуэн Л., 8. Нигрен Б., 19. Осман К., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 5. Скейлз Л.

Главный тренер «Селтик»: О’Нил М.

Прямая трансляция2-0 LIVE
28
Камило Дуран (Селтик) упустил великолепный шанс. Он пробил из пределов штрафной, но мяч попал в левую штангу и отскочил. Вратарь может вздохнуть с облегчением.
28
Каспер Хог (Селтик) великолепно принял передачу и пробил по воротам из пределов штрафной, но его удар пришелся в правую штангу!
26
Великолепный блок от защитника означает, что угловой Бенфики не принес никакой пользы.
232-0
Александр Ба (Бенфика) принял великолепную передачу Джанлуки Престианни в штрафной площади и обработал мяч первым касанием. Он нанес точный удар в нижний левый угол ворот. Счет 2:0.
21
Селтик, кажется, находит свою игру, они контролируют мяч. Отличные действия нападающих создают защитникам возможность начать атаку.
19
Жанлука Престианни (Бенфика) нашел пространство для удара в штрафной, но пробил выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Селтика.
19
Джанлука Престианни (Бенфика) попытался испытать удачу и пробил из штрафной площади. Его удар по воротам был заблокирован защитником.
17
Доди Лукебакио (Бенфика) сделал передачу в штрафную, но мяч прилетел прямо к Вильями Синисало, который завладел им.
15
Бенфика удерживает темп игры под своим контролем за счет точных коротких передач.
13
Камило Дуран (Селтик) побежал к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Бенфики введет его в игру.
11
Хон Дуран (Бенфика) пробил головой из пределов штрафной после розыгрыша углового, но мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и судья назначил удар от ворот Селтика.
10
Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. «Бенфика» получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.
9
Селтик контролирует центр поля и играет в пас.
7
Мика Баур (Селтик) остался один на краю штрафной и мощно пробил в левый угол, но Анатолий Трубин совершил великолепный сейв двумя руками и не позволил забить.
7
Каспер Хог (Селтик) обыграл нескольких защитников в штрафной и пробил низом в правый угол ворот, но вратарь продемонстрировал великолепную реакцию и сумел отбить мяч.
51-0
Гол! Джон Дуран (Бенфика) реализовал пенальти низом по центру ворот и переиграл Вильями Синисало
5
Джон Дуран (Бенфика) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
4🎯
Дэйн Мюррей (Селтик) нарушил правила против игрока соперника, и Никола Дабанович зафиксировал фол. Решение арбитра предельно ясно. Пенальти в пользу Бенфики!
1
Угловой удар в исполнении «Селтика» отражен вратарём «Бенфики» Анатолием Трубиным.
1
Поехали, сегодняшний матч только что начался.
00:01
«Селтик» вводит мяч в игру.
00:00
Сегодняшний матч будет обслуживать Никола Дабанович.
00:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам все события на поле как можно точнее. Приятного просмотра.
БенфикаСелтикЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Решающая жеребьевка в Лиге чемпионов: определились 7 парРешающая жеребьевка в Лиге чемпионов: определились 7 пар3 августа 22:27Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Селтиком»Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Селтиком»5 июля 13:54Робби Кин является главным кандидатом на пост главного тренера СелтикаРобби Кин является главным кандидатом на пост главного тренера Селтика2 июня 03:15Американские футболисты в Европе: проблемы Пулисик и чемпионская мечта ТрустйАмериканские футболисты в Европе: проблемы Пулисик и чемпионская мечта Трустй11 мая 03:19Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?28 августа 18:36Мечта «Хеартс» угасла: «Селтик» стал чемпионом ШотландииМечта «Хеартс» угасла: «Селтик» стал чемпионом Шотландии16 мая 19:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия