Бенфика — Селтик: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Бенфика — Селтик. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Бенфика»: 1. Трубин А., 44. Араухо Т., 8. Эурснес Ф. (капитан), 6. Ба А., 26. Даль С., 22. Дуран Дж., 2. Лангле К., 11. Лукебакио Д., 36. Пальинья Ж., 25. Престианни Дж., 10. Судаков Г.
Запасные «Бенфика»: 72. Анисио, 18. Баррейро Л., 3. Чиркати А., 30. Эчеверри К., 34. Эль-Каруани С., 88. Фрейтас Т., 33. Габриэл Индио, 16. Ману Силва, 14. Павлидис В., 27. Рафа Силва, 21. Шельдеруп А., 24. Соареш С.
Главный тренер «Бенфика»: Силва М.
Стартовый состав «Селтик»: 1. Синисало В., 22. Баур М., 51. Донован К., 11. Дуран К., 9. Хог К., 42. Макгрегор К. (капитан), 47. Мюррей Д., 18. Сёренсен О., 63. Тирни К., 17. Тунекти С., 6. Трасти А.
Запасные «Селтик»: 65. Клири Л., 49. Форрест Дж., 23. Хассан Х., 26. Джонстон С., 62. Кеннеди Л., 3. Лотомба Ж., 14. Маккоуэн Л., 8. Нигрен Б., 19. Осман К., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 5. Скейлз Л.
Главный тренер «Селтик»: О’Нил М.
Комментарии 0
…