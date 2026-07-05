Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Селтиком»

Шотландский клуб «Селтик» официально объявил о продолжении сотрудничества с бывшим полузащитником «Ливерпуля» и «Арсенала» Алексом Окслейд-Чемберленом. Опытный английский футболист подписал с клубом новый контракт и будет защищать цвета глазговской команды как минимум еще один сезон. Это решение отражает высокое доверие руководства клуба и тренерского штаба к опыту игрока. Об этом Goal.com сообщает .

По сообщению издания Goal.com, 30-летний футболист, сыгравший 35 матчей за сборную Англии, до перехода в чемпионат Шотландии пережил непростой период в Турции. После расторжения контракта с «Бешикташем» полузащитник полгода оставался без клуба, в начале текущего года присоединился к «Селтику» и за короткое время успел стать важной частью команды.

Высокие результаты за короткий срок

Дебют Окслейд-Чемберлена на «Паркхеде» получился незабываемым. В последние минуты матча против «Ливингстона» он забил победный гол и завоевал любовь болельщиков. В минувшем сезоне он вышел на поле в 12 встречах, причем в семи из них появился со скамейки запасных. Тем не менее, его влияние на поле и в раздевалке сыграло важную роль в завоевании командой золотого дубля.

«Селтик» в последнем туре минувшего сезона обошёл «Хиберниан», защитил чемпионский титул и завоевал Кубок Шотландии. Полузащитник, рассказывая об этих достижениях, выразил радость от того, что остался в Глазго: «Я очень рад остаться в «Селтике» еще на один год. Прошлый сезон прошел великолепно, и быть частью команды, выигравшей чемпионство и кубок, — для меня большая гордость».

Доверие тренера и планы на будущее

Главный тренер клуба Мартин О'Нил стал одним из главных инициаторов этого соглашения. Североирландский специалист, изначально пришедший в качестве временного тренера и приведший команду к чемпионству, недавно приступил к работе на постоянной основе. Он считает, что наличие в составе такого игрока, как Окслейд-Чемберлен, имеющего опыт победы в Премьер-лиге, крайне важно для целей нового сезона.

Любопытно, что также прекратились слухи, связанные с личной жизнью футболиста. Его супруга, известная певица Перри Эдвардс, ранее заявляла о намерении остаться в Глазго подольше. Учитывая, что «Селтик» пока не совершил новых покупок на трансферном рынке, продление контракта с Алексом стало первым важным шагом клуба в летней трансферной кампании.

Команда в данный момент начинает подготовку к новому сезону. По плану шотландский гигант в выходные дни отправится в Ирландию и в среду проведет первый контрольный матч против команды «Шелбурн». После этого клуб отправится на сбор в Португалию, где Окслейд-Чемберлен полностью присоединится к тренировкам основного состава.