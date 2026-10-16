Фрозиноне — Сассуоло: составы и текстовая трансляция

·37·Спорт
Фрозиноне — Сассуоло: составы и текстовая трансляция

Серия А: ФрозинонеСассуоло. Начало матча: 16 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фрозиноне»: 22. Пальмизани Л., 79. Бракалья Дж., 14. Кало Дж., 2. Читтадини Дж., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 73. Мазини П., 30. Монтеризи И., 20. Ойоно А., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р.

Запасные «Фрозиноне»: 25. Акпогума К., 5. Амей У., 11. Бирлиджа Д., 89. Бобчек Т., 3. Кальвани Дж., 16. Чикелла М., 91. Депланш С., 34. Эль-Аззузи А., 74. Файед О., 40. Фини С., 70. Хаса Л., 12. Писсери М., 90. Тшато Э., 71. Терзич А., 24. Зербин А.

Главный тренер «Фрозиноне»: Альвини М.

Стартовый состав «Сассуоло»: 49. Мурич А., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 15. Чалета-Цар Д., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито С., 45. Лорьянте А., 18. Матич Н., 26. Оденталь К., 42. Торстведт К., 20. Ван дер Бремпт И.

Главный тренер «Сассуоло»: Аквилани А.

Прямая трансляция3-2 LIVE
373-2
Мяч в сетке! Себастьяно Эспозито отдал пас Кристиану Торстведту («Сассуоло»), который ворвался в штрафную и нанес великолепный удар в правый нижний угол. Он делает счет 3:2.
34
Джакомо Кало (Фрозиноне) пробил со штрафного по воротам, но его удар оказался неточным.
31
Арман Лорьенте (Сассуоло) нанес удар, но мяч прошел рядом с правой штангой.
303-1
Гол! Ариянет Мурич допустил грубую ошибку, и Антонио Раймондо (Фрозиноне) легко отправил мяч в сетку. 3:1.
28
Фрозиноне разыграл угловой коротким пасом.
262-1
Антонио Раймондо (Фрозиноне) получил отличный шанс в штрафной площади и отправил мяч в сетку ворот.
25
Слабый удар Даррила Баколы («Сассуоло») легко забрал Лоренцо Пальмизани.
22
Вратарь совершил потрясающий сейв после удара Доменико Берарди («Сассуоло»), иначе мяч вполне мог залететь в правый угол ворот.
19
Слабый низовой удар Жоржи Квернадзе (Фрозиноне) из-за пределов штрафной по центру ворот не создал проблем, и Ариянет Мурич легко забрал мяч.
18
Какой момент! Мяч в штрафной, Фарес Геджемис (Фрозиноне) пробил слёту в касание, но его удар пришлся рядом с правой штангой.
17VAR
Игроки Фрозиноне празднуют гол, но судья сразу же назначил просмотр ВАР. Следим за развитием событий. Важный момент в матче.
17
Помощник судьи поднял флаг, и главный арбитр дал свисток. Георгий Квернадзе («Фрозиноне») отправил мяч в сетку, но гол не засчитан из-за офсайда.
17VAR
Главный судья после проверки ВАР убедился в правильности решения и отменил гол из-за офсайда. Настроение игроков Фрозиноне упало.
172-1
Жоржи Квернадзе (Фрозиноне) забивает гол и меняет счет!
151-1
Доменико Берарди («Сассуоло») после передачи Дэррила Баколы продвинулся вперед, ворвался в штрафную и в дуэли с вратарем отправил мяч в сетку ворот.
13
Габриэле Бракалья (Фрозиноне) пробил с первой же попытки по центру ворот, но для Ариянета Мурича это был легкий сейв.
91-0
Гол! Ужасная ошибка соперника подарила шанс Джакомо Кало (Фрозиноне), и он с близкого расстояния отправил мяч в сетку. 1:0.
8
Фарес Геджемис (Фрозиноне) пробил из пределов штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.
7
Удар получился слабым и неточным, вратарю было нетрудно поймать мяч. Арман Лорьянте (Сассуоло) пробил слёта из-за пределов штрафной, но мяч пролетел в нескольких метрах от левой штанги.
5
Дуэ Чалета-Цар («Сассуоло») после углового завладел мячом и пробил. Удар получился неточным, и мяч улетел за пределы поля, мимо сетки ворот.
4
Сассуоло получает шанс забить после углового.
4
Кристиан Торстведт (Сассуоло) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
1
Игра только началась, идет первый тайм.
23:48
Игроки на поле, и Сассуоло начинает встречу.
23:45
Сегодняшний матч обслужит Маттео Маркетти.
23:45
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
23:45
Добро пожаловать, дорогие болельщики, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы скоро будут объявлены, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь смотреть игру.
ФрозинонеСассуолоСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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