Фрозиноне — Сассуоло: составы и текстовая трансляция

Серия А: Фрозиноне — Сассуоло. Начало матча: 16 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фрозиноне»: 22. Пальмизани Л., 79. Бракалья Дж., 14. Кало Дж., 2. Читтадини Дж., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 73. Мазини П., 30. Монтеризи И., 20. Ойоно А., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р.

Запасные «Фрозиноне»: 25. Акпогума К., 5. Амей У., 11. Бирлиджа Д., 89. Бобчек Т., 3. Кальвани Дж., 16. Чикелла М., 91. Депланш С., 34. Эль-Аззузи А., 74. Файед О., 40. Фини С., 70. Хаса Л., 12. Писсери М., 90. Тшато Э., 71. Терзич А., 24. Зербин А.

Главный тренер «Фрозиноне»: Альвини М.

Стартовый состав «Сассуоло»: 49. Мурич А., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 15. Чалета-Цар Д., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито С., 45. Лорьянте А., 18. Матич Н., 26. Оденталь К., 42. Торстведт К., 20. Ван дер Бремпт И.

Главный тренер «Сассуоло»: Аквилани А.