«Рома» разгромила «Сассуоло» и включилась в чемпионскую гонку

В рамках 11-го тура итальянской Серии А римская «Рома» на своем поле «Стадио Олимпико» принимала «Сассуоло». Встреча прошла при полном преимуществе хозяев поля и завершилась крупной и уверенной победой со счетом 3:0.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини практически не оставили сопернику шансов, заработали важные 3 очка и еще больше укрепили свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

Два быстрых гола и точка от Моры: хроника матча

Римляне практически решили исход встречи уже к середине первого тайма:

Эрмосо открывает счет: На 27-й минуте активные атаки принесли результат, и Марио Эрмосо точным ударом поразил ворота — 1:0;

Грубая ошибка соперника: Спустя всего 3 минуты, на 30-й минуте, защитник «Сассуоло» Себастьян Валюкевич срезал мяч в свои ворота (автогол), увеличив разрыв в счете — 2:0;

Финальный удар Моры: Не сбавляя темпа во втором тайме, хозяева установили окончательный счет на 58-й минуте благодаря голу Моры — 3:0.

Турнирная таблица: «Рома» поднялась на 2-е место

Эта крупная победа наглядно продемонстрировала амбиции римлян в турнире: