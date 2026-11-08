«Рома» разгромила «Сассуоло» и включилась в чемпионскую гонку
В рамках 11-го тура итальянской Серии А римская «Рома» на своем поле «Стадио Олимпико» принимала «Сассуоло». Встреча прошла при полном преимуществе хозяев поля и завершилась крупной и уверенной победой со счетом 3:0.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини практически не оставили сопернику шансов, заработали важные 3 очка и еще больше укрепили свои позиции в верхней части турнирной таблицы.
Два быстрых гола и точка от Моры: хроника матча
Римляне практически решили исход встречи уже к середине первого тайма:
Эрмосо открывает счет: На 27-й минуте активные атаки принесли результат, и Марио Эрмосо точным ударом поразил ворота — 1:0;
Грубая ошибка соперника: Спустя всего 3 минуты, на 30-й минуте, защитник «Сассуоло» Себастьян Валюкевич срезал мяч в свои ворота (автогол), увеличив разрыв в счете — 2:0;
Финальный удар Моры: Не сбавляя темпа во втором тайме, хозяева установили окончательный счет на 58-й минуте благодаря голу Моры — 3:0.
Турнирная таблица: «Рома» поднялась на 2-е место
Эта крупная победа наглядно продемонстрировала амбиции римлян в турнире:
27 очков и погоня за лидерами: После успешной игры «Рома» довела количество своих очков до 27 и поднялась на 2-ю строчку турнирной таблицы Серии А;
«Сассуоло» в опасной зоне: Гости, потерпевшие поражение, после 11 туров остаются в нижней части таблицы — на 16-м месте с 8 очками.
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