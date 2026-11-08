«Рома» разгромила «Сассуоло» и включилась в чемпионскую гонку

·55·Спорт
«Рома» разгромила «Сассуоло» и включилась в чемпионскую гонку

В рамках 11-го тура итальянской Серии А римская «Рома» на своем поле «Стадио Олимпико» принимала «Сассуоло». Встреча прошла при полном преимуществе хозяев поля и завершилась крупной и уверенной победой со счетом 3:0.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини практически не оставили сопернику шансов, заработали важные 3 очка и еще больше укрепили свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

Два быстрых гола и точка от Моры: хроника матча

Римляне практически решили исход встречи уже к середине первого тайма:

  • Эрмосо открывает счет: На 27-й минуте активные атаки принесли результат, и Марио Эрмосо точным ударом поразил ворота — 1:0;

  • Грубая ошибка соперника: Спустя всего 3 минуты, на 30-й минуте, защитник «Сассуоло» Себастьян Валюкевич срезал мяч в свои ворота (автогол), увеличив разрыв в счете — 2:0;

  • Финальный удар Моры: Не сбавляя темпа во втором тайме, хозяева установили окончательный счет на 58-й минуте благодаря голу Моры — 3:0.

Турнирная таблица: «Рома» поднялась на 2-е место

Эта крупная победа наглядно продемонстрировала амбиции римлян в турнире:

  • 27 очков и погоня за лидерами: После успешной игры «Рома» довела количество своих очков до 27 и поднялась на 2-ю строчку турнирной таблицы Серии А;

  • «Сассуоло» в опасной зоне: Гости, потерпевшие поражение, после 11 туров остаются в нижней части таблицы — на 16-м месте с 8 очками.

РомаСассуолоИтальянская Серия АМарио Эрмосо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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