Аталанта — Фрозиноне: составы и текстовая трансляция

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85 Фарес Геджемис (Фрозиноне) отлично среагировал на отскок и пробил из-за пределов штрафной, но не смог пробить мяч сквозь скопление игроков. Судья указывает на угловой флажок, и Фрозиноне выполнит стандар.

84 Судья свистнул, «Фрозиноне» подаст угловой.

82 Гол! Фарес Геджемис отдал великолепный пас в штрафной площади на Алексу Терзича (Фрозиноне). Это позволило ему точно пробить низом у левой штанги и забить гол. 4:4.

81 Романо Шмид (Фрозиноне) сыграл на подборе за пределами штрафной и пробил в верхний угол ворот, но вратарь парировал удар.

80 Джакомо Кало (Фрозиноне) выполнил неточную подачу с углового в штрафную площадь.

79 Фрозиноне упустил шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.

78 Фарес Геджемис (Фрозиноне) завладел мячом, искусно прошел сквозь защитников, но его удар низом в сторону правой штанги великолепно отразил Марко Карнезекки.

78 Алекса Терзич (Фрозиноне) получил хорошую передачу и мощно пробил со средней дистанции, но защитник заблокировал удар.

77 Главный тренер произвел замену: Лазар Самарджич («Аталанта») выходит на поле вместо Шарля Де Кетеларе.

77 Маурицио Сарри готовится провести замену. Джанлука Скамакка («Аталанта») вышел на поле вместо Николы Крстовича.

75 Для Джорджо Читадини игра окончена, вместо него на поле вышел Иларио Монтеризи (Фрозиноне).

71 Защитники соперника дали Николе Залевски (Аталанта) свободу, и тот не упустил возможность пробить из штрафной. Удар пришелся в левый нижний угол, но Лоренцо Пальмизани совершил сейв и не позволил забить.

69 Фолл со стороны Эдерсона (Аталанта) тянет на карточку, и Ливио Маринелли справедливо показывает желтую.

69 Арбитр Ливио Маринелли после просмотра VAR назначает пенальти!

68 Фарес Геджемис (Фрозиноне) отлично принял неточную передачу у линии штрафной и пробил низом по центру ворот. Марко Карнезекки был не на месте, но в прыжке совершил великолепный сейв.

66 В штрафной Шарль Де Кетеларе (Аталанта) после точной передачи пробил по воротам, но защитник героически заблокировал мяч на линии ворот.

65 Массимилиано Алвини решил провести замену. Алессио Зербин (Фрозиноне) выходит на поле вместо Георгия Квернадзе.

65 Патрицио Мазини покинул поле, вместо него вышел Маттео Чичелла («Фрозиноне»).

65 Аталанта не смогла забить с углового, Лоренцо Пальмизани (Фрозиноне) в прыжке завладел мячом.

64 Подача с углового последовала, но Аталанта не извлекла из этого пользы, защитник вынес мяч.

63 Никола Крстович (Аталанта) принял мяч в штрафной и опасно пробил по воротам, но защитник заблокировал удар, так что праздновать еще рано. Справился бы вратарь с этим ударом — трудно сказать.

62 Происходит замена. Джанлука Гаэтано покидает поле, и Маурицио Сарри дает последние тактические указания Марио Пашаличу («Аталанта»).

62 Для Джонатана Роу игра окончена. Сегодня он выложился по полной. Вместо него на поле выходит Никола Залевски («Аталанта») в качестве свежей силы.

59 Защитники соперника позволили Фаресу Геджемису (Фрозиноне) пробить издалека, мяч прошел совсем рядом с левой штангой. Не повезло!

57 Жонатан Роу (Аталанта) нарушил правила в борьбе за мяч с соперником.

53 Владение мячом 52:48.

50 Гол! Элиф Элмас (Аталанта) нашёл свободную зону в штрафной, принял передачу Николы Крстовича и отправил мяч в сетку рядом с левой штангой. 4:3.

48 Джакомо Кало (Фрозиноне) завладел мячом на границе штрафной и без раздумий пробил по воротам. Удар получился великолепным, и мяч залетел в сетку от левой штанги. Лучше исполнить было невозможно. 3:3.

46 Происходит замена в матче. Габриэле Бракалья покидает поле, отдыхать, вместо него выходит Алекса Терзич (Фрозиноне).

46 Начался второй тайм.

45+3 Судья дает свисток, завершая первые 45 минут матча.

45 Комиссенко добавил 2 минуты к основному времени.

45 Гол! Давиде Дзаппакоста нашел великолепным пасом Николу Крстовича (Аталанта) в штрафной, и тот блестяще воспользовался моментом, вогнав мяч в левый угол ворот. 3:2.

45 Никола Крстович (Аталанта) выиграл верховую борьбу после углового. Он отлично выбрал момент, но его удар головой прошел в считанных дюймах над перекладиной.

44 Мяч ушел за пределы поля, и «Аталанта» заработала угловой.

43 Давиде Дзаппакоста (Аталанта) попадает в офсайд. У него было свободное пространство за спинами защитников, но он стартовал слишком рано.

42 Золотой момент! Эдерсон (Аталанта) принял мяч в штрафной и нашел пространство для удара. Он пробил неточно, и мяч пролетел рядом с левой штангой.

42 Аталанта разыграла угловой коротким пасом.

39 После углового в исполнении Джакомо Кало («Фрозиноне») один из защитников вынес мяч из штрафной.

39 Джакомо Кало (Фрозиноне) подал с углового в штрафную, но Марко Карнезекки занял отличную позицию и кулаками вынес мяч.

38 Хороший вынос от защитника означает, что угловой для Аталанты не принес никакой пользы.

37 Эдерсон (Аталанта) отлично принял пас в штрафной площади, но его удар по воротам заблокировал защитник.

36 Матч Аталанта - Фрозиноне. Счет: 2-2. Текущее количество ударов в створ 4:2.

33 Гол! Эдерсон (Аталанта) великолепно пробил с пенальти в левый нижний угол ворот, не оставив вратарю Лоренцо Палмисани ни единого шанса!

32 Арбитр Ливио Маринелли после просмотра VAR назначает пенальти!

32 Судья Ливио Маринелли показал жест ВАР и хочет проверить, был ли пенальти. Посмотрим, что будет!

32 Эдерсон (Аталанта) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.

32 Кажется, Джорджо Читтадини (Фрозиноне) сыграл рукой в штрафной площади, но арбитр был не в лучшей позиции. Давайте посмотрим, какое решение он примет.

29 Рауль Белланова (Аталанта) не сможет продолжить игру из-за травмы, вместо него на поле выходит Лоренцо Бернаскони.

28 Жоржи Квернадзе (Фрозиноне) нарушил правила и получил предупреждение. Ливио Маринелли показал желтую карточку.

27 Антонио Раймондо («Фрозиноне») принял отличную передачу из глубины и пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел выше перекладины.

25 Во ажабо, қандай қутқарув. Антонио Раймондо (Фрозиноне) жарима майдончаси ичидан зарба берди, аммо у ажойиб тарзда қайтарилди.

23 Подачу углового в исполнении Фрозиноне уверенно пресёк отлично подготовившийся Марко Карнезекки (Аталанта).

22 Шарль Де Кетеларе («Аталанта») нашёл свободную зону, высоко выпрыгнул и пробил головой, но мяч улетел значительно выше перекладины. Очень неудачная попытка.

22 Элжиф Элмас (Аталанта) подает угловой в штрафную площадь.

22 Шарль Де Кетеларе (Аталанта) здорово принял навес в штрафной и попытался нанести удар низом в угол ворот, но защитник заблокировал мяч.

20 Арбитр Ливио Маринелли после просмотра VAR указал на центр, подтвердив взятие ворот. Романо Шмид (Фрозиноне) вне себя от радости.

19 Стойте! Главный судья Ливио Маринелли объявил, что пересмотрит гол «Фрозиноне» с помощью VAR. Возможно, в начале атаки было нарушение правил.

17 Гол! Фарес Геджемис отдает пас Романо Шмидду (Фрозиноне), который проявил характер, опередил защитников и из штрафной пробил в левый нижний угол! 1:2.

16 Элиф Элмас («Аталанта») подошел к угловому флажку, но мяч приземлился в гущу защитников.

14 Шарль Де Кетеларе отдал великолепный пас и нашел в штрафной площади Никола Крстовича («Аталанта»). Тот быстро пробил, и мяч залетел в нижний правый угол ворот, а вратарь оказался бессилен. Счет 1:1!

12 Элжиф Элмас (Аталанта) мастерски принял передачу в штрафной и пробил, но защитник заблокировал удар.

10 Благодаря великолепному блоку защитника угловой удар в исполнении Фрозиноне не принес результата.

9 Не повезло! Романо Шмид (Фрозиноне) отлично принял передачу и мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч задел защитника, рикошетом ушел за пределы поля. Фрозиноне подаст угловой.

7 Габриэле Бракалья (Фрозиноне) получает свою первую желтую карточку в этом матче.

7 Романо Шмид (Фрозиноне) оказался в офсайде, судья дал свисток и остановил игру.

3 Аталанта не смогла извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч подальше от ворот.

1 Гол! Ошибка в обороне позволила Романо Шмид (Фрозиноне) получить отличный шанс, он хладнокровно отправил мяч в сетку с близкого расстояния. 0:1.

1 Вот это да, сегодняшний матч только начинается.

19:00 Игроки на поле, и Фрозиноне начинает матч.

19:00 Ливио Маринелли назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он постарается судить справедливо и избежать ошибок.

19:00 Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.