Ле-Ман — Тулуза: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Ле-Ман — Тулуза. Начало матча: 16 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ле-Ман»: 98. Кочик Н., 29. Бретель Л., 18. Буадес Л., 25. Гейе Д., 76. Ларуси Я., 14. Мафута Л., 19. Сидибе Д., 23. Траоре Д., 10. Веркрюйсс Ж., 5. Вуайе А., 17. Йоу С. (капитан).

Главный тренер «Ле-Ман»: Видейра П.

Стартовый состав «Тулуза»: 16. Рест Г., 23. Кассерес К., 15. Доннум А., 8. Йоргенсен Т., 3. Маккензи М., 22. Мессали Р., 2. Николайсен Р. (капитан), 13. Расселл-Роу Дж., 14. Сигур Н., 12. Тапе К., 20. Тенгстедт К.

Запасные «Тулуза»: 18. Амугу М., 1. Коллен Т., 94. Диалло И., 9. Идальго С., 5. Кумбасса С., 19. Одогу Д., 31. Шмидт Н., 7. Виньоло Х., 6. Восса А.

Главный тренер «Тулуза»: Аску Й.