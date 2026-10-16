Ле-Ман — Тулуза: составы и текстовая трансляция

·40·Спорт
Ле-Ман — Тулуза: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Ле-МанТулуза. Начало матча: 16 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ле-Ман»: 98. Кочик Н., 29. Бретель Л., 18. Буадес Л., 25. Гейе Д., 76. Ларуси Я., 14. Мафута Л., 19. Сидибе Д., 23. Траоре Д., 10. Веркрюйсс Ж., 5. Вуайе А., 17. Йоу С. (капитан).

Главный тренер «Ле-Ман»: Видейра П.

Стартовый состав «Тулуза»: 16. Рест Г., 23. Кассерес К., 15. Доннум А., 8. Йоргенсен Т., 3. Маккензи М., 22. Мессали Р., 2. Николайсен Р. (капитан), 13. Расселл-Роу Дж., 14. Сигур Н., 12. Тапе К., 20. Тенгстедт К.

Запасные «Тулуза»: 18. Амугу М., 1. Коллен Т., 94. Диалло И., 9. Идальго С., 5. Кумбасса С., 19. Одогу Д., 31. Шмидт Н., 7. Виньоло Х., 6. Восса А.

Главный тренер «Тулуза»: Аску Й.

Прямая трансляция LIVE
36
Орельен Пети прекрасно видел эпизод и зафиксировал нарушение правил со стороны Марка Маккензи («Тулуза»).
32
Каспер Тенгстедт (Тулуза) попался в офсайд. Он мог вырваться на свободное пространство за спинами защитников, но начал движение слишком рано.
31
Крист Тапе (Тулуза) пробил головой после штрафного, перепрыгнув защитников, но удар с близкого расстояния прошел рядом с левой штангой.
27
Дауда Траоре (Ле-Ман) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
24
Луи Мафута (Ле Ман) нарушил правила в борьбе за мяч с соперником.
22
Лукас Буадес (Ле Ман) нарушил правила, и Орельен Пети незамедлительно назначил штрафной удар.
19
Самуэль Йоу (Ле-Ман) пробил из-за пределов штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Гийому Ресту.
15
Каспер Тенгстедт (Тулуза) нашёл достаточно свободного пространства в штрафной площади, чтобы добраться до навеса, но его великолепный удар головой прошёл чуть выше перекладины!
13
Жан Веркрюсс (Ле Ман) пробил слёту. Его великолепный удар прошёл всего в нескольких дюймах от правой штанги.
12
Луи Мафута (Ле Ман) замкнул навес во вратарской и опасно пробил головой, но мяч разминулся с левой штангой!
7
Каспер Тенгстедт (Тулуза) забежал в офсайд, боковой судья поднял флажок.
7
Тулуза подала угловой, но благодаря уверенным действиям защитников момент был упущен.
6
Никола Косик совершил потрясающий сейв, отразив удар Каспера Тенгстедта («Тулуза»).
3
Кристиан Кассерес (Тулуза) пробил со штрафного неточно, и мяч улетел далеко от ворот.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
23:46
Тулуза разводит мяч с центра.
23:45
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Орельен Пети.
23:45
Мы уже узнали стартовые составы. Вы можете найти их в подробностях этого матча.
23:45
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию! Мы будем оперативно информировать вас обо всем происходящем на поле. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
Ле-МанТулузаЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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