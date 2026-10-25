Осер — Ле-Ман: составы и текстовая трансляция
Лига 1: Осер — Ле-Ман. Начало матча: 25 октября, 21:15 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Осер»: 1. Нарди П., 8. Ахамада Н., 92. Акпа Ж., 9. Арчер К., 5. Дануа К. (капитан), 21. Февр Р., 15. Макоссо К., 10. Намасо Д., 24. Око Б., 22. Оппегард Ф., 4. Туанзебе А.
Запасные «Осер»: 20. Диоманде С., 23. Диоп М., 34. Джубате Л., 17. Эква П., 47. Худда Я., 35. Легро Э., 32. Манденге Р., 46. Пьефор А., 77. Зоссу А.
Главный тренер «Осер»: Стилл У.
Стартовый состав «Ле-Ман»: 98. Кочик Н., 29. Бретель Л., 18. Буадес Л., 22. Калода Л., 13. Диалло А., 8. Лоре А., 14. Мафута Л., 9. Рабийяр А., 19. Сидибе Д., 16. Торрент Р., 17. Йоу С. (капитан).
Запасные «Ле-Ман»: 26. Бамба Р., 15. Буасс Н., 7. Брахими Б., 25. Гейе Д., 20. Хархуз У., 1. Хатфут Э., 23. Траоре Д., 10. Веркрюйсс Ж., . Видейра Л.
Главный тренер «Ле-Ман»: Видейра П.
Комментарии 0
…