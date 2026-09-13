Леванте достойно чествовал чемпионов мира из Барселоны

В испанском футболе проявилась высокая культура спортивного мастерства, превосходящая соперничество и традиции. Валенсийский клуб «Леванте» на своем поле встретил восемь футболистов «Барселоны», вернувшихся в статусе чемпионов мира, специальными овациями и памятными подарками. Это событие наглядно продемонстрировало атмосферу взаимного уважения в футбольном сообществе страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сообщается, что руководство «Леванте» и болельщики на трибунах отложили в сторону клубное соперничество, чтобы отдать дань уважения игрокам, внесшим огромный вклад в триумф сборной Испании на мундиале. Таким образом, инициатива, проявленная «Эльче» во втором туре чемпионата, была достойно продолжена в Валенсии. В момент выхода команд на поле стадион «Сьютат де Валенсия» утопал в овациях, горячо приветствуя чемпионов мира.

Торжественная церемония и ценные подарки

В ходе мероприятия президент «Леванте» Пабло Санчес Моранте лично вышел на поле, чтобы выразить благодарность представителям «Барселоны». Глава клуба вручил каждому чемпиону мира специально изготовленные местными мастерами памятные подарки с индивидуальной персонализацией. Этот искренний жест уважения на поле произвел большое впечатление на самих футболистов.

Примечательно, что в центре внимания на церемонии награждения оказались не только опытные игроки, но и яркие звезды академии «Ла Масия». В частности, восемь талантливых игроков, таких как Родри, Педри, Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Дани Ольмо, Жоан Гарсия, Эрик Гарсия и Гави, удостоились этого почета. Каждый из них принял подарки под бурные аплодисменты болельщиков.

Бескомпромиссная борьба на поле

Несмотря на теплую праздничную атмосферу перед матчем, как только игра началась, действующие чемпионы не оставили сопернику ни единого шанса. Футболисты «Барселоны» практически решили исход встречи уже в первом тайме, вырвавшись вперед с преимуществом в два мяча. Хави Эспарт открыл счет на 5-й минуте, а на 19-й минуте Ламин Ямаль укрепил это преимущество.

В то же время главный тренер «Барселоны» Ханси Флик провел ротацию состава, учитывая предстоящие сложные матчи команды, в частности в Лиге чемпионов и национальном первенстве. Немецкий специалист ввел в стартовый состав пять новых игроков, чтобы сохранить физическую форму футболистов. В частности, шанс получил Эрик Гарсия, который действовал в защитной маске из-за травмы лица.

Подобные события в очередной раз доказывают, что в испанском футболе на первом месте стоят не только результаты, но и человеческие отношения и спортивная этика. Этот жест «Леванте» навсегда останется в истории футбола страны как один из незабываемых моментов.