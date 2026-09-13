Дубль Ямаля, супершоу Рафиньи: «Барселона» победила со счетом 4:2

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Дубль Ямаля, супершоу Рафиньи: «Барселона» победила со счетом 4:2

В 5-м туре испанской Ла Лиги лидер турнира «Барселона» гостила у «Леванте» в Валенсии и подарила болельщикам настоящий фестиваль голов и невероятную интригу. В напряженном поединке на стадионе «Сьюдад де Валенсия» подопечные Ханси Флика одержали волевую и уверенную победу со счетом 4:2. Главным героем победы стал юный вундеркинд каталонцев Ламин Ямаль, оформивший дубль, а один из лидеров и капитан команды Рафинья блистал на поле с двумя голевыми передачами.

Хотя в концовке встречи «Леванте» сократил отставание и усилил давление, вышедший на замену Адейеми поставил точку в компенсированное время. Набрав 15 очков после пяти туров и уверенно шагая по Ла Лиге без потерь, «сине-гранатовые» еще больше укрепили свои позиции в чемпионской гонке. И так, как были забиты 6 голов в Валенсии, как тандем Ямаля и Рафиньи разорвал оборону «Леванте» и насколько сильно беспокоит соперников стопроцентный ход Флика?

Дождь голов на «Сьюдад де Валенсия»: полная хроника счета 4:2

Встреча с первых минут началась в открытом и динамичном атакующем ключе:

  • Быстрый гол уже на 5-й минуте: Эспарт умело воспользовался ошибкой хозяев и открыл счет на 5-й б分钟 встречи, выведя каталонцев вперед;

  • Бенефис Ямаля: На 19-й минуте Ламин Ямаль красивым действием увеличил разницу в счете, а в начале второго тайма — на 48-й минуте — хладнокровно реализовал пенальти, записав на свой счет дубль;

  • Яростный камбэк «Леванте»: После счета 0:3 хозяева не сдались — на 79-й минуте Ромеро, а на 88-й Бруги забили голы, сделав счет 2:3, что создало на стадионе настоящий нервный драматизм;

  • Финальный удар Адейеми: На 90+3-й добавленной минуте вышедший на замену Карим Адейеми забил мяч в контратаке и окончательно убил интригу — 2:4.

Дубль от Ямаля, 2 ассиста от Рафиньи: Яркая игра лидеров

Победа каталонского клуба опиралась на высокое индивидуальное мастерство нападающих:

  • Ламин Ямаль снова в центре внимания: Молодой талант не только забил два гола, но и неустанно прессинговал защитников соперника на фланге, став одним из лучших игроков матча;

  • Рафинья — главный плеймейкер: Бразильский вингер благодаря безупречным действиям на поле дважды выводил партнеров по команде на удобные позиции, став автором 2 голевых пасов;

  • Сработавшая ротация Флика: Немецкий специалист выпустил Кристенсена вместо Мартина, а также Берналя, Ольмо и Адейеми вместо Педри, Ямаля и Гордона, сумев удержать темп в решающие минуты.

15 очков в 5 матчах: «Барселона» — единоличный лидер на ттроне Ла Лиги

Эта победа еще больше укрепила позиции каталонцев на пути к чемпионству:

  • Стопроцентный безупречный старт: Одержав 5 побед в 5 матчах под руководством Ханси Флика, «Барселона» с 15 очками единолично возглавляет турнирную таблицу;

  • Давление на соперников: Несмотря на преследование мадридского «Реала» (12 очков), каталонцы действуют безошибочно и стремятся вперед без потери очков;

  • Трудное положение «Леванте»: Валенсийский клуб после 5 туров с 5 очками остается на 13-й строчке таблицы.

«Барселона» под руководством Ханси Флика своей яркой и богатой на голы игрой на поле в очередной раз доказала, что в новом сезоне она твердо намерена никому не отдавать чемпионство.

А как вы думаете, сможет ли «Барселона» под предводительством Ламина Ямаля и Рафиньи в этом сезоне наряду с чемпионством Ла Лиги стать главным претендентом и на главный трофей Лиги чемпионов? Должно ли пропущение двух голов в конце матча в обороне стать серьезным предупреждением для Ханси Флика? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой потрясающей победы «Барселоны» со всеми любителями футбола и друзьями!

БарселонаЛевантеЛа ЛигаХанси Флик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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