Бухарский боксер Саидджамшид Джафаров стал чемпионом Европы в составе сборной Азербайджана

Завершившийся в столице Болгарии Софии чемпионат Европы 2026 года вошел в историю с особым и интересным для узбекских любителей бокса событием. Уроженец Бухары, некогда защищавший честь сборной Узбекистана Саидджамшид Джафаров на этот раз вышел на ринг в составе сборной Азербайджана и стал чемпионом Европы в весовой категории до 75 килограммов.

В финале Джафаров сразился с россиянином Исмаилом Муцольговым. В решающем поединке все судьи отдали предпочтение узбекистанскому боксеру — 5:0. Все пятеро арбитров оценили бой со счетом 29:28 в пользу Джафарова.

Новый исторический этап в карьере Джафарова

Саидджамшид Джафаров родился в Бухаре и ранее добивался больших результатов в составе сборной Узбекистана. На чемпионате мира 2023 года он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 килограммов.

Теперь же в его спортивной карьере появился еще один важный трофей — звание чемпиона Европы.

На этот раз Джафаров выступал от имени сборной Азербайджана и завершил турнир в Софии в статусе чемпиона.

Уверенные бои вплоть до финала

Путь Джафарова к чемпионству в Софии начался не с финала. В весовой категории до 75 кг он побеждал соперников начиная с ранних стадий турнира.

В частности, в 1/8 финала он со счетом 5:0 одолел представителя Германии Муксима Абдулая. В четвертьфинале с таким же счетом был повержен швед Кевин Скотт. А в полуфинале в бою против англичанина Каллума Макинга он одержал победу со счетом 4:1.

Таким образом, во всех трех основных боях до финала Джафаров победил единогласным решением судей и вышел в решающий поединок за чемпионство.

В финале против российского чемпиона мира

Соперником Джафарова по финалу стал Исмаил Муцольгов. Он участвовал в турнире в качестве представителя России.

После финального боя, прошедшего 25 сентября, судьи единогласно признали победителем Джафарова. Победа со счетом 5:0 принесла ему золотую медаль чемпионата Европы.

Интересно, что Муцольгов является чемпионом мира 2025 года. Исходя из этого, финал в Софии прошел для Джафарова в условиях серьезной конкуренции.

Саидджамшид Джафаров — чемпион Европы 2026 года в весе до 75 кг.

Первый чемпионат Европы в системе Ворлд Боксинг

Еще одной важной особенностью турнира в Софии стало то, что это был первый чемпионат Европы, проведенный организацией Эуропеан Боксинг в системе Ворлд Боксинг.

В континентальном первенстве приняли участие 406 боксеров из 43 стран. Соревнования начались 17 сентября и завершились 25 сентября. Борьба за медали велась в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Сборная Азербайджана завершила чемпионат с пятью медалями в общем зачете: двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми. Чемпионство Джафарова в весе 75 кг принесло команде второе золото.

Узбекистанский боксер завоевал новое чемпионство

Победа Саидджамшида Джафарова в Софии стала очередным важным результатом в его международной карьере.

Завоевав в 2023 году в составе сборной Узбекистана серебряную медаль чемпионата мира, боксер теперь пополнил свою коллекцию и золотом чемпионата Европы под флагом Азербайджана.