Переговоры между Конте и «МЮ» возобновились — 3 жестких требования тренера

·57·Спорт
Переговоры между Конте и «МЮ» возобновились — 3 жестких требования тренера

Вокруг клуба «Манчестер Юнайтед», оказавшегося в глубоком кризисе в английской Премьер-лиге, разгорелись слухи о масштабных тренерских перестановках. Согласно эксклюзивной информации издания ТЭАМталк, представители известного итальянского специалиста Антонио Конте официально возобновили контакты с руководством «красных дьяволов».

Опытный наставник, находящийся в статусе свободного агента с момента ухода из неаполитанского «Наполи» в конце прошлого сезона, выразил готовность немедленно приступить к работе на «Олд Траффорд», несмотря на то, что сейчас в разгаре сезона.

«Нужна команда с великой историей»: Амбиции и требования Конте

В одном из своих недавних интервью Антонио Конте открыто высказался о том, где хочет продолжить карьеру, заявив, что готов возглавить клуб с богатой историей, желающий вернуться на прежние вершины:

  • Старт посреди сезона: Тренер готов принять команду в нынешней тяжелой ситуации, не дожидаясь зимнего перерыва;

  • Требование трех трансферов зимой: Главное условие итальянского специалиста четкое — в случае его назначения руководство клуба обязано приобрести как минимум трех высококлассных новых футболистов в зимнее трансферное окно для усиления команды;

  • Выбор руководства ИНЭОС: Напомним, летом 2026 года Конте также проявлял интерес к переходу в «МЮ», однако тогда боссы клуба — руководство ИНЭОС — предпочли продолжить доверять Майклу Каррику.

Неудачный старт «Манчестер Юнайтед»: Поражения на всех фронтах

Результаты манкунианцев в текущем году заставляют руководство принимать жесткие меры:

  • Потери очков в АПЛ: Команда набрала всего 6 очков в первых 6 матчах внутреннего чемпионата, приблизившись к нижней части турнирной таблицы;

  • Ранний вылет из Кубка лиги: Во внутреннем турнире команда уступила «Брайтону» и попрощалась с кубковыми матчами;

  • Удар на евроарене: А поражение от мадридского «Атлетико» в матчах Лиги чемпионов УЕФА еще больше накалило ситуацию.

Приход жесткого Антонио Конте, выигрывавшего чемпионства с «Ювентусом», «Челси» и «Интером», расценивается как единственный спасительный путь для возвращения дисциплины и победного духа в команду.

Антонио КонтеМанчестер ЮнайтедTEAMtalkINEOS
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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