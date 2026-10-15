Антонио Конте приедет на «Олд Траффорд»?: Майкл Каррик на грани отставки

·2·Спорт
Антонио Конте приедет на «Олд Траффорд»?: Майкл Каррик на грани отставки

В английском клубе «Манчестер Юнайтед» снова может смениться главный тренер. По данным известного итальянского журналиста-инсайдера Даниэле Лонго, знаменитый итальянский специалист Антонио Конте рассматривается в качестве главного кандидата на замену Майкла Каррика на «Олд Траффорд».

Недавние неуверенные игры и результаты манкунианцев заставляют руководство принимать жесткие меры. Если Каррик в ближайшее время не исправит ситуацию, его увольнение станет неизбежным.

Инсайд от Лонго: Конте готов вернуться в Англию

По информации, распространенной итальянским журналистом, переговоры и настрой тренера таковы:

  • Интерес Конте: 57-летний итальянский специалист лично хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»;

  • Еще один вызов в АПЛ: Тренер, хорошо знакомый с атмосферой Английской Премьер-лиги, выразил готовность еще раз попробовать свои силы в британском футболе и вывести топ-клуб из кризиса;

  • Текущий статус: Расставшись прошлым летом с итальянским «Наполи», Конте в настоящее время находится в статусе свободного агента и рассматривает предложения. Ранее он выигрывал АПЛ с «Челси», а также работал у руля «Тоттенхэма».

Кресло Каррика зашаталось: удар от «Атлетико»

Слухи об отставке вокруг Майкла Каррика усилились после недавней неудачи в Лиге чемпионов:

  • Поражение в Мадриде: В матче в рамках ЛЧ против мадридского «Атлетико» «Манчестер Юнайтед» пропустил два безответных мяча и потерпел поражение со счетом 0:2;

  • Последний шанс: Неуверенные действия команды на поле усиливают недовольство руководства и болельщиков. Хозяева клуба дали английскому специалисту последний шанс на улучшение результатов, но если ситуация не изменится, назначение ожидается в ближайшие дни.

Если приход Конте в «Манчестер Юнайтед» подтвердится, работа жесткого итальянского тренера на «Олд Траффорд», несомненно, станет одним из самых громких событий текущего сезона Премьер-лиги.

Манчестер ЮнайтедАнтонио КонтеМайкл КаррикОлд Траффорд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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