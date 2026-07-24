Конфликт между Кевином Де Брёйне и Антонио Конте: директор Наполи прояснил ситуацию

Спортивный директор итальянского клуба «Наполи» Джованни Манна официально прокомментировал напряженность, возникшую между полузащитником команды Кевином Де Брёйне и бывшим тренером Антонио Конте. Критические высказывания бельгийского плеймейкера о тактике и стиле игры тренера вызвали большой резонанс в итальянском футбольном сообществе. Ситуация обострилась на фоне слухов о будущем игрока в Неаполе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно имеющимся данным, Кевин Де Брёйне был недоволен оборонительными схемами, которые использовал Антонио Конте в его дебютном сезоне в Серии А. В интервью изданию Хет Ниеувсблад футболист не скрывал, что их взгляды на футбол кардинально расходятся. «Конте видит футбол иначе, чем я, и нет смысла это скрывать. Мы играли слишком оборонительно, схема 5-4-1 и один забитый гол за игру — это не лучший вариант», — подчеркнул полузащитник.

Как передает Goal.com, спортивный директор «Наполи» Джованни Манна, хотя и был несколько задет словами игрока, заявил, что ситуация находится под контролем. Во время пресс-конференции Манна отметил, что не одобряет высказывания бельгийской звезды, однако это не повлияет на его положение в команде. По его словам, у Кевина Де Брёйне действует контракт с клубом, и он обязан приступить к тренировкам под руководством нового тренера Массимилиано Аллегри.

Новый тренер и планы на будущее

Руководство «Наполи» не намерено расставаться с Кевином Де Брёйне. Отвечая на вопросы о будущем футболиста, Джованни Манна подчеркнул, что он является важной частью нового проекта. «Кевин не будет сам решать, остаться ему или уйти. Он часть проекта клуба и, как и все остальные игроки, будет в распоряжении нового тренера», — сказал спортивный директор.

Представители клуба признают, что в прошлом сезоне бельгийский футболист не показал свою лучшую игру, однако связывают это прежде всего с тактическим стилем. Ожидается, что с приходом Массимилиано Аллегри стиль игры команды изменится, что позволит Кевину Де Брёйне полностью раскрыть свой потенциал. На данный момент футболист еще не успел лично пообщаться с новым тренером.

Также руководство «Наполи» обозначило свою позицию по другим лидерам состава. В частности, ситуация с нападающим Ромелу Лукаку будет рассмотрена после его возвращения из отпуска. Что касается полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангисса, то двери клуба для его трансфера закрыты — он включен в список игроков, не подлежащих продаже. Таким образом, неаполитанский клуб намерен сохранить своих лидеров перед новым сезоном и вернуться в чемпионскую гонку под руководством Массимилиано Аллегри.