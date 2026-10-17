Эспаньол — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция

45+1⏱
Алехандро Эрнандес дал свисток и завершил первый тайм.
44
Это было просто великолепно! Леандро Кабрера (Эспаньол) испытал удачу мощным ударом издали, но мяч попал в перекладину! Вот вам яркий пример того, как отвернулась удача.
43🟨
Сегодня судья Алехандро Эрнандес справедливо решил наказать Кан-Ин Ли (Атлетико Мадрид) предупреждением за грубую игру.
43
Атлетико Мадрид разыграл угловой коротким пасом.
39
Омар Эль-Хилали (Эспаньол) не смог сделать точную передачу партнерам по команде в штрафную площадь, его пас заблокирован. Мяч ушел за пределы поля. «Эспаньол» введет мяч из-за боковой.
38
Атлетико Мадрид контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
37
Мяч ушел за пределы поля. У Атлетико Мадрид появился шанс забить после углового.
35
Дани Мартинес («Атлетико Мадрид») обыграл защитника соперника и решился на дальний удар, но это оказалось плохим решением — мяч улетел значительно выше перекладины. Мяч покинул пределы поля, и «Эспаньол» выполнит удар от ворот.
33
Роберто Фернандес (Эспаньол) упустил великолепную возможность! Он успел к прекрасной подаче в штрафную с фланга, но его мощный удар головой прошел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Атлетико Мадрид введет его в игру.
33
Эспаньол быстро разыгрывает угловой.
31
Игроки Эспаньола точно пасуют друг другу, но атака не затянулась, так как игрок соперника перехватил мяч. Боковой судья назначил аут в пользу Эспаньола.
30
Кан-Ин Ли (Атлетико Мадрид) подал угловой, но направил мяч в гущу защитников, и один из них уверенно вынес его. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Эспаньола.
30
Подача с углового, но Атлетико Мадрид не смог воспользоваться моментом, защитник вынес мяч. У Атлетико Мадрид будет еще один угловой.
28
Роберто Фернандес (Эспаньол) сыграл опасно. Алехандро Эрнандес дал свисток за нарушение.
27
Игроки Атлетико Мадрид контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
26
Дани Мартинес («Атлетико Мадрид») совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
26
Атлетико Мадрид демонстрирует великолепную командную игру, контролируя мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
25
Игроки Эспаньола перепасовываются короткими передачами.
23
Атлетико Мадрид разыграл угловой коротким пасом. Мяч доставлен ближайшему партнеру по команде.
22
Атлетико Мадрид не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч на другую половину поля.
22🟨
Матч: Эспаньол - Атл. Мадрид. Счёт: 0-0. Комментарий: Мортен Юлманд (Атл. Мадрид) получает желтую карточку.
16
Атлетико Мадрид демонстрирует серию красивых передач в поисках новых атакующих возможностей.
14
Атлетико Мадрид, похоже, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент для создания новых атакующих возможностей.
13
Хавьер Эрнандес («Эспаньол») выполнил навес со штрафного с дальнего дистанции, но мяч ушел за пределы поля. Мяч покинул поле, и вратарь «Атлетико Мадрид» введет его в игру.
10
Атлетико Мадрид контролирует мяч, они перепасовываются и ждут удобной возможности для атаки.
8
Давид Ханцко (Атлетико Мадрид) и Марк Пубиль снова сошлись в единоборстве, борясь за свободное пространство для свободного партнера по команде.
6
Жонатан Дэвид (Атлетико Мадрид) отлично замкнул передачу Джулиано Симеоне, но его удар прошёл рядом с правой штангой.
6
Игроки Атлетико Мадрид перепасовываются короткими передачами, чтобы взломать оборону соперника и организовать быструю контратаку.
2
Опасный момент! Кан-Ин Ли («Атлетико Мадрид») получил мяч в свободной зоне, пробил из штрафной, и мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот «Эспаньола».
2
Атлетико Мадрид демонстрирует отличный контроль в центре поля и точные передачи.
1⏱
Первый тайм этого матча вот-вот начнётся.
17:01
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Эспаньол разводит с центра.
17:00
Сегодняшний матч обслужит Алехандро Эрнандес.
17:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
17:00
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