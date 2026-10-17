Эспаньол — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Эспаньол — Атлетико Мадрид. Начало матча: 17 октября, 17:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Эспаньол»: 1. Фортуньо А., 6. Кабрера Л., 16. Дркушич В., 23. Эль-Хилали О., 8. Экспосито, 9. Фернандес Р., 28. Эрнандес Х., 21. Инохо Р., 10. Лосано П., 5. Ридель К., 15. Сарагоса Б.

Главный тренер «Эспаньол»: Гонсалес М.

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я. (капитан), 8. Барриос П., 15. Дэвид Дж., 17. Ганцко Д., 23. Юльманн М., 7. Ли Кан Ин, 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 18. Пубиль М., 21. Ромеро К., 20. Симеоне Дж.

Запасные «Атлетико Мадрид»: 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 46. Кастильо Х., 27. Домингес Х., 22. Гримальдо А., 24. Ле Норман Р., 14. Льоренте М., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 9. Сёрлот А., 3. Варгас О.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.