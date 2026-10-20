Штутгарт — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Штутгарт — Атлетико Мадрид. Начало матча: 21 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Штутгарт»: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 3. Хендрикс Р., 7. Миттельштедт М., 4. Вагноман Ж., 21. Премель Г., 6. Штиллер А., 10. Фюрих К., 18. Левелинг Дж., 11. Эль-Ханнус Б., 26. Ундав Д. (капитан).

Запасные «Штутгарт»: 2. Аль-Дахиль А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 9. Демирович Э., 33. Функ М., 14. Жакес Л., 29. Ельч Ф., 16. Каразор А., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 44. Зауэр Л.

Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я. (капитан), 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 17. Ганцко Д., 22. Гримальдо А., 20. Симеоне Дж., 23. Юльманн М., 8. Барриос П., 10. Баэна А., 15. Дэвид Дж., 19. Альварес Х.

Запасные «Атлетико Мадрид»: 5. Кардозу Ж., 46. Кастильо Х., 27. Домингес Х., 7. Ли Кан Ин, 24. Ле Норман Р., 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 9. Сёрлот А., 3. Варгас О.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.