Штутгарт — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция

·3·Спорт
Штутгарт — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: ШтутгартАтлетико Мадрид. Начало матча: 21 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Штутгарт»: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 3. Хендрикс Р., 7. Миттельштедт М., 4. Вагноман Ж., 21. Премель Г., 6. Штиллер А., 10. Фюрих К., 18. Левелинг Дж., 11. Эль-Ханнус Б., 26. Ундав Д. (капитан).

Запасные «Штутгарт»: 2. Аль-Дахиль А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 9. Демирович Э., 33. Функ М., 14. Жакес Л., 29. Ельч Ф., 16. Каразор А., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 44. Зауэр Л.

Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я. (капитан), 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 17. Ганцко Д., 22. Гримальдо А., 20. Симеоне Дж., 23. Юльманн М., 8. Барриос П., 10. Баэна А., 15. Дэвид Дж., 19. Альварес Х.

Запасные «Атлетико Мадрид»: 5. Кардозу Ж., 46. Кастильо Х., 27. Домингес Х., 7. Ли Кан Ин, 24. Ле Норман Р., 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 9. Сёрлот А., 3. Варгас О.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.

ШтутгартАтлетико МадридЛига чемпионов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Эспаньол — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляцияЭспаньол — Атлетико Мадрид: составы и текстовая трансляция17 октября 15:48Слован Братислава — Штутгарт: составы и текстовая трансляцияСлован Братислава — Штутгарт: составы и текстовая трансляция14 октября 23:41Гамбург — Штутгарт: составы и текстовая трансляцияГамбург — Штутгарт: составы и текстовая трансляция17 октября 17:40Проблема, связанная с Бавария: Стуттгарт разделился во мнении по поводу вратаряПроблема, связанная с Бавария: Стуттгарт разделился во мнении по поводу вратаря26 мая 15:38Mercedes-Benz вывел на улицы Штутгарта первые электрические мусоровозы еЭконикMercedes-Benz вывел на улицы Штутгарта первые электрические мусоровозы еЭконик5 июля 02:54«Манчестер Сити» и «Ювентус» могут начать борьбу за Александера Нюбеля«Манчестер Сити» и «Ювентус» могут начать борьбу за Александера Нюбеля27 мая 20:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере