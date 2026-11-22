В 13-м туре чемпионата Испании «Реал Мадрид» на своем поле сломил сопротивление «Сельты» благодаря проявленному характеру. Несмотря на то, что гости открыли счет в начале встречи, голы Джуда Беллингема и Карлоса Эспи принесли мадридцам важную победу. В севильском дерби победитель выявлен не был.

Завершился ряд матчей 13-го тура сезона 2026/2027 испанской Ла Лиги. В центральном поединке тура «Реал Мадрид» обыграл «Сельту» со счетом 2:1. Городское дерби между «Севильей» и «Реал Бетисом» завершилось вничью благодаря голу на последних минутах.

«Реал» отыгрался с края поражения и вырвал победу

«Реал Мадрид» — «Сельта» 2:1

Встреча в Мадриде началась для хозяев по неожиданному сценарию. Уже на 5-й минуте гол Пабло Дурана вывел «Сельту» вперед и поставил «Реал» в затруднительное положение.

После этого мадридцы усилили давление на ворота соперника, чтобы сравнять счет. Однако в первом тайме результат не изменился.

Во втором тайме «Реал» сказал свое слово. На 65-й минуте Джуд Беллингем забил гол, подарив своей команде ничью. А на 84-й минуте встречи Карлос Эспи поразил ворота соперника, став автором победного гола.

Таким образом, несмотря на пропущенный в дебюте встречи мяч, «Реал Мадрид» решил исход матча в свою пользу и заработал три важных очка.