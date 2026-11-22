13-й тур Ла Лиги: камбэк «Реала» — вырвали победу на 84-й минуте!
В 13-м туре чемпионата Испании «Реал Мадрид» на своем поле сломил сопротивление «Сельты» благодаря проявленному характеру. Несмотря на то, что гости открыли счет в начале встречи, голы Джуда Беллингема и Карлоса Эспи принесли мадридцам важную победу. В севильском дерби победитель выявлен не был.
Завершился ряд матчей 13-го тура сезона 2026/2027 испанской Ла Лиги. В центральном поединке тура «Реал Мадрид» обыграл «Сельту» со счетом 2:1. Городское дерби между «Севильей» и «Реал Бетисом» завершилось вничью благодаря голу на последних минутах.
«Реал» отыгрался с края поражения и вырвал победу
«Реал Мадрид» — «Сельта» 2:1
Встреча в Мадриде началась для хозяев по неожиданному сценарию. Уже на 5-й минуте гол Пабло Дурана вывел «Сельту» вперед и поставил «Реал» в затруднительное положение.
После этого мадридцы усилили давление на ворота соперника, чтобы сравнять счет. Однако в первом тайме результат не изменился.
Во втором тайме «Реал» сказал свое слово. На 65-й минуте Джуд Беллингем забил гол, подарив своей команде ничью. А на 84-й минуте встречи Карлос Эспи поразил ворота соперника, став автором победного гола.
Таким образом, несмотря на пропущенный в дебюте встречи мяч, «Реал Мадрид» решил исход матча в свою пользу и заработал три важных очка.
В севильском дерби победитель не определился до последней минуты
«Севилья» — «Реал Бетис» 1:1
Один из самых интересных матчей тура прошел в городе Севилья. Два извечных соперника — «Севилья» и «Реал Бетис» — померились силами.
В первом тайме счет открыт не был. На 49-й минуте нападающий гостей Антони забил гол и вывел «Бетис» вперед.
«Севилья» не смирилась с поражением и до последних минут пыталась найти путь к воротам соперника. Их усилия увенчались успехом на 90-й минуте: Кике Салас сравнял счет и спас свою команду от поражения.
В итоге севильское дерби завершилось со счетом 1:1. Обе команды довольствовались одним очком.
«Алавес» захватил преимущество с первой минуты
«Алавес» — «Депортиво» 3:1
«Алавес» одержал уверенную победу над «Депортиво» на своем поле. Хозяева начали матч очень активно, открыв счет уже на первой минуте благодаря голу Анхеля Переса.
На 40-й минуте Науэль Теналья удвоил преимущество. Во втором тайме Лукас Бойе также забил гол, еще больше укрепив преимущество «Алавеса».
Гости смогли ответить лишь ближе к концу встречи. На 89-й минуте Денис Суарес забил гол, но этого было недостаточно, чтобы спасти «Депортиво» от поражения — 3:1.
«Валенсия» одержала минимальную победу на выезде
«Райо Вальекано» — «Валенсия» 0:1
«Валенсия» добилась трудной победы на поле «Райо Вальекано». Единственный гол в матче был забит на 40-й минуте. Копете срезал мяч в свои ворота, и этот автогол принес гостям три очка.
В оставшееся время счет не изменился. «Валенсия» оформила важную выездную победу.
«Эспаньол» вернулся из Бильбао с тремя очками
«Атлетик Бильбао» — «Эспаньол» 0:1
В еще одном матче тура «Эспаньол» на выезде обыграл «Атлетик Бильбао». Единственный гол в поединке на 65-й минуте забил Роберто Фернандес.
Хотя бильбаосцы пытались сравнять счет на своем поле, пробить оборону соперника им не удалось. В итоге «Эспаньол» удержал минимальную победу.
Другие результаты 13-го тура Ла Лиги
Матч
Счет
«Атлетик Бильбао» — «Эспаньол»
0:1
«Алавес» — «Депортиво»
3:1
«Райо Вальекано» — «Валенсия»
0:1
«Севилья» — «Реал Бетис»
1:1
«Реал Мадрид» — «Сельта»
2:1
Важные три очка для «Реала»
Среди результатов 13-го тура волевая победа «Реал Мадрида» заслуживает особого внимания. Несмотря на то, что мадридцы начали встречу с пропущенного гола, им удалось изменить ситуацию.
В севильском дерби, хотя обе команды были близки к победе, в итоге они согласились на ничью. Следующие туры Ла Лиги покажут, какие еще изменения произойдут в борьбе за чемпионство и путевки в еврокубки.
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