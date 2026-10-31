Сенсация в Ла Лиге: «Эспаньол» на выезде обыграл «Вильярреал»

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги был зафиксирован неожиданный и бескомпромиссный результат. Каталонский клуб «Эспаньол» на выезде встретился с «Вильярреалом» и одержал минимальную, но важную победу со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил единственный мяч, забитый защитником. Эта победа позволила гостям отдалиться от опасной зоны в турнирной таблице.

Решающий момент и гол Кабреры

Подробности напряженного противостояния:

Победный гол защитника: Единственный и решающий гол в матче был забит на 60-й минуте — опытный защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера поразил ворота соперника, принеся своей команде 3 очка, которые на вес золота;

Давление «Вильярреала»: Несмотря на то, что во втором тайме хозяева провели ряд атакующих замен, им не удалось взломать оборону каталонцев.

Изменения в турнирной таблице

Результат этой встречи серьезно повлиял на положение команд в турнирной таблице:

«Эспаньол» поднимается: После ценной выездной победы каталонская команда довела количество своих очков до 11 и поднялась на 14-е место в турнирной таблице;

«Вильярреал» остался на 10-м месте: Потерпевшие поражение хозяева с 12 очками остаются на нижней границе первой десятки, то есть на 10-й строчке.

Ла Лига. Составы команд в 11-м туре:

«Вильярреал»: Гулачи, Моуриньо, Наварро (Олувасейи, 80), Вейга, Кардона (Ромеро, 59), Комесанья, Молейро (Айосе Перес, 59), Масиа, Бьюкенен (Фримен, 80), Морено (Пепе, 18), Микаутадзе;

«Эспаньол»: Фортуно, Дркушич, Эль-Хилали, Кабрера, Инохо (Лосано, 61), Эспозито, Бауса, Эрнандес (Москардо, 88), Сарагоса (Пуадо, 77), Роберто, Дмитрович.

Эта победа, добытая благодаря дисциплинированной игре в обороне и максимальному использованию стандартного положения, стала одним из важнейших тактических достижений «Эспаньола» в этом сезоне.