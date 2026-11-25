Лига чемпионов: Атлетико Мадрид — Викинг. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я., 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 5. Кардозу Ж., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 6. Коке (капитан), 7. Ли Кан Ин, 24. Ле Норман Р., 14. Льоренте М., 9. Сёрлот А.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.

Стартовый состав «Викинг»: 30. Белко Л., 7. Аскильдсен К., 16. Бьордаль Х., 22. Ботхейм Э., 25. Фалькенер Х., 2. Хауген Х. Й., 5. Хеггхейм Х., 26. Квиа-Эгеског С., 29. Мои Т., 6. Стенснесс Г., 10. Трипич З. (капитан).

Главный тренер «Викинг»: Йенсен М.