Сабах Баку — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

·52·Спорт
Сабах Баку — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Сабах БакуДортмунд. Начало матча: 20 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сабах Баку»: 92. Покатилов С. (капитан), 37. Ду Кейрос, 13. Лепиньица И., 4. Маккарти А., 20. Микельс Дж., 11. Пэррис К., 27. Пухач Т., 7. Рахмоналиев У., 21. Симич В., 3. Сольве С., 80. Зедадка А.

Запасные «Сабах Баку»: 9. Алиев К., 5. Дашдамиров Р., 88. Фернандес Р., 10. Исаев А., 33. Жуниор Алмейда, 6. Хайбулаев А., 99. Мбина О., 94. Мирзаммадов Р., 17. Муталлимов Т., 8. Нвачукву Ч., 1. Рамазанов А., 34. Северина К.

Главный тренер «Сабах Баку»: Дамбраускас В.

Стартовый состав «Дортмунд»: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 5. Бенсебайни Р., 17. Чуквуэмека К., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 26. Рюэрсон Ю., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 21. Силва Ф., 24. Свенссон Д., 25. Верман Й.

Запасные «Дортмунд»: 41. Альберт М., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 44. Дос Сантос Э., 30. Древес П., 22. Гаду Ж., 40. Инасиу С., 39. Мане Ф., 33. Майер А., 18. Нванери И., 49. Реджани Л., 20. Забитцер М.

Главный тренер «Дортмунд»: Ковач Н.

Сабах БакуДортмундЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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