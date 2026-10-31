Бавария — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

·31·Спорт
Бавария — Дортмунд: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Бавария — Дортмунд. Начало матча: 31 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бавария»: 40. Урбиг Й., 19. Дэвис А., 7. Гнабри С., 9. Кейн Г., 6. Киммих Й., 3. Ким Мин Джэ, 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 45. Павлович А., 34. Сайбари И., 2. Упамекано Д.

Запасные «Бавария»: 46. Биндер Т., 8. Бишоф Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 21. Ито Х., 42. Карл Л., 44. Станишич Й., 4. Та Дж., 26. Ульрайх С.

Главный тренер «Бавария»: Дэнкс А.

Стартовый состав «Дортмунд»: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 17. Чуквуэмека К., 22. Гаду Ж., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 24. Свенссон Д., 25. Верман Й.

Запасные «Дортмунд»: 5. Бенсебайни Р., 40. Инасиу С., 19. Каретсас К., 39. Мане Ф., 33. Майер А., 18. Нванери И., 26. Рюэрсон Ю., 20. Забитцер М., 21. Силва Ф.

Главный тренер «Дортмунд»: Ковач Н.

БаварияДортмундБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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