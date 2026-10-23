Штутгарт — Боруссия Мёнхенгладбах: составы и текстовая трансляция

·35·Спорт
Штутгарт — Боруссия Мёнхенгладбах: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: ШтутгартБоруссия Мёнхенгладбах. Начало матча: 23 октября, 23:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Штутгарт»: 41. Займен Д., 22. Ассиньон Л., 9. Демирович Э., 10. Фюрих К., 3. Хендрикс Р., 29. Ельч Ф., 16. Каразор А., 7. Миттельштедт М., 17. Пейчинович Д., 44. Зауэр Л., 6. Штиллер А.

Запасные «Штутгарт»: 2. Аль-Дахиль А., 1. Бредлоу Ф., 24. Шабо Ж., 18. Левелинг Дж., 21. Премель Г., 8. Шпальт Я., 20. Стергиу Л., 26. Ундав Д.

Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.

Стартовый состав «Боруссия Мёнхенгладбах»: 1. Николас М., 38. Болин Х., 2. Кьяродия Ф. К., 14. Хасиока Д., 18. Матино С., 36. Мойя У., 10. Нойхаус Ф., 16. Зандер П., 29. Скалли Дж., 26. Ульрих Л., 47. Уно З.

Главный тренер «Боруссия Мёнхенгладбах»: Блессин А.

ШтутгартБоруссия МёнхенгладбахБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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