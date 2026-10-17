Умар Кремлев анонсировал сенсационный приз за лучший нокаут на турнире IBA NOMAD 16

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев перед очередным большим вечерним боксерским шоу выступил с неожиданным заявлением, которое поразило спортивную общественность. Для участников турнира IBA NOMAD 16, который состоится сегодня, учрежден дополнительный и беспрецедентный по своей ценности специальный приз.

Согласно ему, мастеру кожаной перчатки, который в рамках соревнований оформит самый красивый, зрелищный и грандиозный нокаут, будет подарен роскошный автомобиль «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class).

Автомобиль мечты за 366 тысяч долларов: Условия награды

Объявленный главой IBA приз, без сомнения, поднимет конкуренцию и накал среди боксеров до максимального уровня:

Рыночная стоимость приза: Официальная цена этого внедорожника люкс-класса составляет ровно 366 000 долларов США ;

Главный критерий — абсолютный нокаут: Награда достанется не просто за победу, а именно автору самого яркого и сокрушительного нокаута вечера по мнению болельщиков и судейской коллегии;

Огромная мотивация для бойцов: Столь ценный дополнительный бонус наверняка побудит каждого выходящего на ринг спортсмена изо всех сил идти в атаку, чтобы завершить бой чистым нокаутом, а не доводить дело до судейских записок.

IBA NOMAD 16: Чего ожидать от вечера?

Данные серийные турниры, организуемые IBA, направлены на возвращение в современный бокс шоу, высокого уровня маркетинга и большого финансового интереса:

Высокий темп и зрелищность: Ожидается, что после объявления о «Гелендвагене» во всех боях резко возрастет темп и увеличится количество досрочных триллеров;

Новый подход Кремлева: Руководство международной ассоциации расширяет глобальную аудиторию турнира, вручая боксерам не только стандартные гонорары, но и столь необычные и роскошные призы.

Сегодняшние бои на ринге покажут, чей удар окажется достаточным, чтобы заполучить ключи от суперкара стоимостью 366 тысяч долларов.