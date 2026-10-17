Умар Кремлев анонсировал сенсационный приз за лучший нокаут на турнире IBA NOMAD 16

·0·Спорт
Умар Кремлев анонсировал сенсационный приз за лучший нокаут на турнире IBA NOMAD 16

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев перед очередным большим вечерним боксерским шоу выступил с неожиданным заявлением, которое поразило спортивную общественность. Для участников турнира IBA NOMAD 16, который состоится сегодня, учрежден дополнительный и беспрецедентный по своей ценности специальный приз.

Согласно ему, мастеру кожаной перчатки, который в рамках соревнований оформит самый красивый, зрелищный и грандиозный нокаут, будет подарен роскошный автомобиль «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class).

Автомобиль мечты за 366 тысяч долларов: Условия награды

Объявленный главой IBA приз, без сомнения, поднимет конкуренцию и накал среди боксеров до максимального уровня:

  • Рыночная стоимость приза: Официальная цена этого внедорожника люкс-класса составляет ровно 366 000 долларов США;

  • Главный критерий — абсолютный нокаут: Награда достанется не просто за победу, а именно автору самого яркого и сокрушительного нокаута вечера по мнению болельщиков и судейской коллегии;

  • Огромная мотивация для бойцов: Столь ценный дополнительный бонус наверняка побудит каждого выходящего на ринг спортсмена изо всех сил идти в атаку, чтобы завершить бой чистым нокаутом, а не доводить дело до судейских записок.

IBA NOMAD 16: Чего ожидать от вечера?

Данные серийные турниры, организуемые IBA, направлены на возвращение в современный бокс шоу, высокого уровня маркетинга и большого финансового интереса:

  • Высокий темп и зрелищность: Ожидается, что после объявления о «Гелендвагене» во всех боях резко возрастет темп и увеличится количество досрочных триллеров;

  • Новый подход Кремлева: Руководство международной ассоциации расширяет глобальную аудиторию турнира, вручая боксерам не только стандартные гонорары, но и столь необычные и роскошные призы.

Умар Кремлев анонсировал сенсационный приз за лучший нокаут на турнире IBA NOMAD 16

Сегодняшние бои на ринге покажут, чей удар окажется достаточным, чтобы заполучить ключи от суперкара стоимостью 366 тысяч долларов.

IBAУмар КремлевIBA NOMAD 16Гелендваген
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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