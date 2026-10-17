Ислом Болтаев одержал глухой нокаут над Азаматом Бакитовым на турнире ИБА Номад 16 (видео)

На проходящем в Ташкенте международном вечере боёв ИБА Номад 16 талантливый узбекский мастер единоборств Ислом «Топор» Болтаев сотворил настоящую сенсацию в своем дебютном бою в промоушене.

В поединке в среднем весе (84 кг) наш соотечественник вышел в октагон против опытного представителя лиги, казахстанца Азамата «Зло» Бакитова, и отправил его в досрочный нокаут уже в 1-м раунде.

Решающий удар на 2-й минуте первого раунда

С самого начала боя обе стороны вступили в открытый и жесткий обмен ударами:

Статус соперника: Казахстанец Азамат Бакитов (3-2) обладал достаточным опытом в данной лиге и считался одним из опасных бойцов в рейтинговых поединках;

Молниеносный удар и падение: Примерно на 2-й минуте 1-го раунда Ислом Болтаев нанес такой мощный и точный удар в открытую точку соперника, что Бакитов потерял равновесие и рухнул на настил ринга без движения;

Быстрая остановка судьи: Увидев опасность ситуации и то, что Бакитов находится в состоянии глубокого нокаута, рефери был вынужден немедленно остановить бой. После оказания скорой медицинской помощи судьи официально объявили победу Болтаева.

Достанется ли Ислому «Гелендваген» стоимостью 366 тысяч долларов?

Перед турниром президент ИБА Умар Кремлев объявил, что автору самого красивого и эффектного нокаута вечера будет подарен автомобиль «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class) стоимостью 366 000 долларов:

В числе главных претендентов: Этот красивый и потрясающий нокаут, зафиксированный Исломом Болтаевым уже в 1-м раунде, стал одним из самых ярких эпизодов соревнований, и он превратился в главного претендента на дорогой автомобиль;

Итоговое решение вечера: Торжественный приз будет вручен его обладателю после полного завершения всех боев турнира по решению организаторов и голосованию болельщиков.

Уверенный шаг на международной арене воспитанника навоийской школы единоборств Ислома Болтаева еще раз продемонстрировал, что у него очень светлое будущее в профессиональном спорте.