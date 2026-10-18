Кремлев предлагал провести реванш в Ташкенте: громкое заявление российского боксера

·58·Спорт
Кремлев предлагал провести реванш в Ташкенте: громкое заявление российского боксера

Представитель сборной России, чемпион мира Всеволод Шумков отреагировал на слухи вокруг ожидаемого матча-реванша с узбекистанским победителем Олимпийских игр Абдумаликом Халоковым.

По утверждению Шумкова, после скандальных событий в финале чемпионата мира ИБА 2025 года в Дубае предложение о проведении повторного боя отклонила именно узбекская сторона.

«Кремлев предлагал, но они не согласились»: ответ Шумкова

Российский спортсмен в ответ на недавние выступления на пресс-конференции ИБА высказался следующим образом:

  • Реакция на шумиху: «Я видел видео с пресс-конференции ИБА. Сказанное там распространяется просто ради лишней шумихи;

  • Предложение в Ташкенте: После завершения чемпионата мира глава ИБА Умар Назарович Кремлев неоднократно предлагал организовать матч-реванш — как в Ташкенте, так и в самом Узбекистане. Однако Халоков и его команда не дали на это согласие;

  • Открытый вызов: Я и сейчас готов к бою в любом месте, в любое время в формате 6, 8 или 10 раундов. Самое главное — выразите согласие или больше не поднимайте эту тему», — заявил Шумков.

Финал в Дубае: укус на ринге и спорное решение

Данное противостояние связано с инцидентом, возникшим в финале чемпионата мира ИБА 2025 года в весовой категории до 60 кг в Дубае:

  • Ситуация в 3-м раунде: В заключительной части боя, в момент клинча, российский боксер укусил Халокова за ухо;

  • Спорное решение судей: Несмотря на резкие протесты представителей сборной Узбекистана, рефери в ринге не снял никаких очков и не применил дисквалификацию;

  • Счет 4:3 и золотая медаль: Коллегия судей раздельным решением со счетом 4:3 отдала победу Всеволоду Шумкову и объявила его чемпионом.

Вердикт дисциплинарного комитета ИБА

После этого скандала международная организация провела специальное расследование:

  • Диагноз «случайный инцидент»: Дисциплинарная и медицинская комиссии ИБА изучили ситуацию, охарактеризовали инцидент как случайный и оставили официальный результат боя в силе;

  • Половина призовых удержана: Тем не менее, за неспортивное поведение к Всеволоду Шумкову были применены штрафные санкции, и у него было удержано 50 процентов чемпионских призовых денег.

Тема потенциального реванша между Халоковым и Шумковым по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых принципиальных противостояний в мире бокса.

Всеволод ШумковАбдумалик ХалоковЧемпион мира IBA 2025Дубай 2025
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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