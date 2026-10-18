Мухиддин Мамажонов нокаутировал соперника на турнире ИБА Номад 16 (видео)

·92·Спорт
Мухиддин Мамажонов нокаутировал соперника на турнире ИБА Номад 16 (видео)

В столице Узбекистана Ташкенте проходит престижный турнир по боям на голых кулаках ИБА Номад 16, находящийся в центре внимания любителей смешанных единоборств и боевых искусств, который радует зрителей напряженными и бескомпромиссными поединками.

В рамках соревнований известный узбекский мастер единоборств Мухиддин Мамажонов, завоевавшей любовь болельщиков своими яркими боями в профессиональном ММА, вышел в октагон против представителя Таджикистана Шохруза Давлатова.

Мухиддин Мамажонов нокаутировал соперника на турнире ИБА Номад 16 (видео)

Решающий нокаут во втором раунде

Это противостояние в среднем весе, рассчитанное на 3 раунда, с первых же секунд началось с открытого и жесткого обмена ударами:

  • Первоначальный прессинг и контроль: В первой пятиминутке бойцы провели разведку и оказали друг на друга давление мощными ударами;

  • Досрочно остановленный бой: По ходу второго раунда Мухиддин Мамажонов умело воспользовался уязвимостью в защите соперника и нанес точный и сокрушительный удар;

  • Чистый нокаут: После этого тяжелого удара таджикский боец Шохруз Давлатов не смог устоять на ногах, и рефери немедленно остановил бой, зафиксировав чистый нокаут.

Герои ташкентского вечера

Эта зрелищная и быстрая победа Мамажонова удостоилась оваций тысяч болельщиков, посетивших вечер единоборств в столице:

  • Мастерство и опыт: Наш спортсмен, прошедший большую школу на местных аренах ММА, в очередной раз доказал, что умеет быстро адаптироваться к жесткому регламенту боев без перчаток и обладает высокой нокаутирующей мощью;

  • Следующие шаги: Столь уверенная победа в серии ИБА Номад откроет нашему соотечественнику путь к новым и еще более крупным рейтинговым боям в международных промоушенах.

Принявший турнир ИБА Номад 16 Ташкент в очередной раз продемонстрировал, что наши отечественные спортсмены конкурентоспособны и сильны в различных направлениях единоборств.

IBA Nomad 16Мухиддин МамажоновШохруз Давлатов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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