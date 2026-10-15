В «Хумо арена» пройдет турниρ по боям на голых кулаках ИБА Номад 16 — полный кард

·62·Спорт
В «Хумо арена» пройдет турниρ по боям на голых кулаках ИБА Номад 16 — полный кард

Ташкент готовится принять очередной масштабный вечер единоборств. 17 октября текущего года во дворце спорта «Хумо арена» в нашей столице пройдет престижный турнир по боям на голых кулаках ИБА Номад 16. Организаторы официально объявили полный кард, состоящий из всех главных и предварительных поединков этого соревнования.

В рамках турнира целый ряд известных узбекистанских спортсменов, являющихся мастерами профессионального бокса и смешанных единоборств (ММА) — Шохджахан Эргашев, Мухиддин Мамажонов, Бобур Абдулазизов и другие звезды, выйдут на открытый бой против сильных соперников.

Основной кард (Маин Кард): Решающие чемпионские бои и супербои

В основную программу турнира вошли два поединка за чемпионские пояса и жаркие противостояния:

  • Бой за чемпионский титул в тяжелом весе: Мурад Халидов (Мурад «Чампион») и Бекжан Бакиров 2 (Бекжан «Огар») — матч-реванш;

  • Титульный бой в полулегком весе: Ернар Хусаинов (Эрнар «Сторм») и Валерий Особов (Валерий «Эагле»);

  • Легкий вес: Наш известный боксер Шохджахан Эргашев выйдет на ринг против казахстанца Дастана Бекена (Дастан «Казах Диамонд»);

  • Полулегкий вес: Искандар Зияев (Искандар «Хеад Чеф») и Торойбек Амиров (Торойбек «Тор»);

  • Полулегкий вес: Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов (Жалгас «Жако») сойдется с нашим соотечественником Аброром Акпарходжаевым (Аброр «Леадер»);

  • Средний вес: Муратбек Касимбай (Мурадбек «Казах Терминатор») и Залимхан Юсупов (Залимхан «Субмиссион Кинг»);

  • Средний вес: Наш соотечественник Мухиддин Мамажонов (Мухиддин «Лефт-Хандер») поборется с таджикистанцем Шохрузом Давлатовым (Шохруз «Италиан»);

  • Полулегкий вес: Самандар Реимбоев (Самандар «Tank») поднимется на ринг против кыргызстанца Марселя Нурланбека Уулу (Марсел «Ат Анй Тиме»).

Предварительный кард (Прелимс): Яркие противостояния наших соотечественников

Предварительный кард соревнований также будет богат на напряженные поединки между узбекскими и зарубежными бойцами:

  • Легкий вес: Адилет Айтжанов (Адилет «Апукчи») и Огабек «Сатурн» Абдумоминов;

  • Полусредний вес (Велтервеигхт): Канат Кулмагамбетов (Канат «Канш / Фигхтер») и Шукуржон Абдурахимов;

  • Полусредний вес (Велтервеигхт): Бобур Абдулазизов и Тазабек Баянов;

  • Средний вес: Азамат Бакитов (Бакйтов «Эвил») и Ислом Болтаев;

  • Легкий вес: Улан Нургали (Улан «Абухахан») и Бекмурод Турсунбоев (Бекмурод «Блак»);

  • Полулегкий вес: Бурхан Серикбаев и Владимир Сарукханян (Владимир «Валд»);

  • Полусредний вес (Велтервеигхт): Акжол Жолдасбаев и Лучкин Омилов (Лучин);

  • Легкий вес: Сарукханян и Темур Абдурахмонов.

В «Хумо арена» пройдет турниρ по боям на голых кулаках ИБА Номад 16 — полный кард

Организационные детали: Время, билеты и трансляция

Для болельщиков обнародована вся важная техническая информация по турниру:

  • Дата и время: Турнир стартует 17 октября в 17:00;

  • Адрес: город Ташкент, многофункциональный спортивно-концертный комплекс «Хумо арена»;

  • Прямая трансляция: Бои будут транслироваться в прямом эфире онлайн через официальный ЁуТубе-канал Номад Фигхтинг;

  • Билеты: Билеты на просмотр поединков непосредственно с арены поступили в продажу исключительно через платформу иТикет.уз.

Ожидается, что этот турнир в Ташкенте станет одним из самых ярких спортивных событий года для любителей боевых искусств, ценящих зрелищность и бескомпромиссную конкуренцию.

IBA Nomad 16Humo ArenaШохджахан ЭргашевТурнир ММА в Ташкенте
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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