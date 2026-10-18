Громкое заявление: что сказал Умар Кремлев о премии в 1 миллион долларов?

·57·Спорт
Громкое заявление: что сказал Умар Кремлев о премии в 1 миллион долларов?

Президент Международной ассоциации бокса (ИБА) Умар Кремлев прибыл с официальным визитом в Ташкент и объявил о масштабных стратегических планах организации на будущее. В своем выступлении он подверг жесткой критике отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам и политику распределения финансов.

Кремлев подчеркнул, что главная задача ИБА — создание идеальной глобальной экосистемы, которая обеспечит боксеров и тренеров полноценными рабочими местами, высокими доходами и стабильной жизнью.

«Олимпийские игры умрут через 5–10 лет»: Причины критики

Глава ИБА особо отметил, что организаторы Олимпийских игр не уделяют должного финансового внимания спортсменам:

  • Доходы не достаются спортсменам: «Если МОК не начнет отдавать зарабатываемые миллиарды долларов спортсменам и тренерам, Олимпиада в течение 5–10 лет постепенно исчезнет и прекратит свое существование;

  • Железная медаль и обесценившиеся годы: Спортсмены посвящают тренировкам половину своей жизни, но, побеждая на Олимпиаде, довольствуются лишь обычной медалью, которая даже не сделана из чистейшего золота. Если их не поддержат собственные государства, они останутся ни с чем;

  • Интерес в Европе угасает: На сегодняшний день большое внимание к Олимпиаде сохраняется лишь в Центральной Азии, тогда как в Европе интерес к ней резко упал. Олимпиада должна объединять людей, а награды должны составлять не половинчатые меры в 10 тысяч долларов, а как минимум 1 миллион долларов», — заявил Кремлев.

Полноценная экосистема бокса: от брендовой одежды до крупных призовых

Умар Кремлев остановился на новых проектах, реализуемых ИБА, и рассказал о проводимых в сфере реформах:

  • Рабочие места и благополучие: Бокс должен стать не просто временным увлечением, а престижной профессией, полностью обеспечивающей семьи спортсмена и тренера;

  • Личный бренд и инфраструктура: В рамках ИБА запускается новый бренд спортивной одежды, создаются необходимые условия для того, чтобы боксеры полностью освободились от тренировочных и бытовых проблем и работали исключительно на результат;

  • Миллионные фонды на чемпионатах мира: ИБА уже внедрила систему огромных гонораров для чемпионов на чемпионатах мира, а призеры Олимпийских игр получают прямые путевки на чемпионаты мира ИБА.

Это откровенное заявление Кремлева в Ташкент вновь вынесло на глобальную повестку дня необходимость проведения финансовых реформ в системе международного любительского спорта.

Умар КремлевМеждународная ассоциация бокса (IBA)ТашкентОлимпийские игры
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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