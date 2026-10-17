Драма на 90-й минуте: «Атлетико» победил «Эспанол» в Барселоне

·55·Спорт
Драма на 90-й минуте: «Атлетико» победил «Эспанол» в Барселоне

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» в гостях в Барселоне сыграл с «Эспанол» и добыл волевую победу со счетом 1:0 в драматичном поединке.

По ходу встречи хозяева старались эффективно использовать фактор своего поля и организовывали активные атаки. Однако мадридцы надежно защищались, сохранили ворота Яна Облака в неприкосновенности и наказали соперника на последних минутах.

Развязка на 90-й минуте: пас Альвареса и точный удар Баэны

Судьба матча решилась в последние секунды:

  • Давление хозяев: «Эспанол» на протяжении всей игры пытался завладеть инициативой и создал ряд опасных моментов, но оборона «трактористов» (матрасников) ошибок не допускала;

  • Решающая комбинация: На 90-й минуте быстрая атака «Атлетико» завершилась голом — после удобной передачи аргентинского нападающего Хулиана Альвареса Алекс Баэна точно направил мяч в ворота, обеспечив мадридцам ценные три очка.

Протокол матча:

Ла Лига. 9-й тур

«Эспанол» — «Атлетико» 0:1

Гол: Баэна (90).

  • «Эспанол»: Фортуно, Дркушич, Эль-Хилали, Ридель, Инохо, Кабрера, Эспосито, Эрнандес, Лосано, Сарагоса, Роберто Фернандес.

  • «Атлетико»: Облак, Пубиль, Ромеро, Ганско, Мартинес, Дж. Симеоне, Лукман, Юльманн, Барриос, Дэвид, Ли Кан Ин.

Мадридская команда проявила характер в тяжелом гостевом матче и продолжает преследовать лидеров чемпионата.

Атлетико МадридЭспаньолЛа ЛигаАлекс Баэна
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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