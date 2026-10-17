Драма на 90-й минуте: «Атлетико» победил «Эспанол» в Барселоне
В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» в гостях в Барселоне сыграл с «Эспанол» и добыл волевую победу со счетом 1:0 в драматичном поединке.
По ходу встречи хозяева старались эффективно использовать фактор своего поля и организовывали активные атаки. Однако мадридцы надежно защищались, сохранили ворота Яна Облака в неприкосновенности и наказали соперника на последних минутах.
Развязка на 90-й минуте: пас Альвареса и точный удар Баэны
Судьба матча решилась в последние секунды:
Давление хозяев: «Эспанол» на протяжении всей игры пытался завладеть инициативой и создал ряд опасных моментов, но оборона «трактористов» (матрасников) ошибок не допускала;
Решающая комбинация: На 90-й минуте быстрая атака «Атлетико» завершилась голом — после удобной передачи аргентинского нападающего Хулиана Альвареса Алекс Баэна точно направил мяч в ворота, обеспечив мадридцам ценные три очка.
Протокол матча:
Ла Лига. 9-й тур
«Эспанол» — «Атлетико» 0:1
Гол: Баэна (90).
«Эспанол»: Фортуно, Дркушич, Эль-Хилали, Ридель, Инохо, Кабрера, Эспосито, Эрнандес, Лосано, Сарагоса, Роберто Фернандес.
«Атлетико»: Облак, Пубиль, Ромеро, Ганско, Мартинес, Дж. Симеоне, Лукман, Юльманн, Барриос, Дэвид, Ли Кан Ин.
Мадридская команда проявила характер в тяжелом гостевом матче и продолжает преследовать лидеров чемпионата.
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