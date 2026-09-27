«Не умеет достойно принимать поражения»: Алекс Баэна жестко критикует Жозе Моуринью

·35·Спорт
«Не умеет достойно принимать поражения»: Алекс Баэна жестко критикует Жозе Моуринью

Волна страстей после мадридского дерби в испанском футболе разгорелась с новой силой на страницах прессы из-за нового конфликта. После поражения в бескомпромиссном матче против «Атлетико» главный тренер «Реала» Жозе Моуринью пришел на пресс-конференцию с распечатками фотографий, запечатлевших судейские ошибки, и открыто обрушился с критикой на арбитраж. Подобный поступок наставника «сливочных» вызвал резкое возмущение атакующего полузащитника «трактористов» (прим: матрасников) Алекса Баэны.

В интервью изданию Те Тучлине Баэна открыто высмеял действия португальского тренера: «Моуринью жалуется, потому что проиграл. Когда «Реал» проигрывает, он всегда ищет оправдания, обращает внимание не на игру, показанную им самим и его командой, а исключительно на внешние факторы. Тот перформанс с распечатанными кадрами — это поступок человека, который не умеет достойно принимать поражение». Примечательно, что Баэна, раскритиковавший Моуринью, находится в отличной спортивной форме — в субботу вечером в составе сборной Испании он забил один из решающих голов в гостевом матче Лиги наций против Англии, завершившемся победой со счетом 3:2.

«Бумажный перформанс, поиски оправданий и гол в ворота Англии»: 5 главных пунктов конфликта

Самые важные факты о споре и высказываниях Баэны после мадридского дерби:

  • Скандальная пресс-конференция Моуринью: Наставник «Реала» после поражения вышел с бумагами, на которых были запечатлены ошибки судей, и обвинил судейские решения;

  • Резкий ответ Баэны: Звезда «Атлетико» назвала это неспособностью признать поражение и регулярным поиском оправданий;

  • «Смотреть не на свою игру, а на внешние факторы»: Алекс Баэна подчеркнул, что тренер соперника устроил этот спектакль, чтобы скрыть тактические ошибки;

  • Бенефис Баэны в сборной: Раскритиковавший соперника футболист забил гол в ворота Англии в Лиге наций, обеспечив победу Испании со счетом 3:2;

  • Новый этап мадридского противостояния: Эта открытая словесная перепалка между футболистом и тренером еще больше накалила атмосферу дерби.

Споры вокруг мадридского дерби: позиция Жозе Моуринью и опровержение Алекса Баэны

Сравнение оценок сторон по поводу поражения и послематчевых событий:

Показатели и критерии

Подход Жозе Моуринью и «Реал Мадрида»

Отношение Алекса Баэны и «Атлетико»

Главная причина поражения

Грубые ошибки и неверные решения судей

Беспомощность соперника и заслуженное поражение на поле

Поступок на пресс-конференции

Публичная демонстрация кадров с судейскими ошибками

«Это спектакль человека, который не смог достойно принять поражение»

Фактор, на который обращено внимание

Спорные эпизоды, изменившие судьбу матча

Поиск оправданий командой вместо анализа собственной игры

Текущее состояние футболиста

Тренерский штаб под давлением

Боевой настрой бомбардира, забившего гол Англии в составе сборной Испании (3:2)

Возможные последствия

Внимание и проверка со стороны дисциплинарного комитета Ла Лиги

Укрепление психологического превосходства над лагерем соперника

Футбольная экспертиза: Почему методы Моуринью и удар Баэны в центре внимания?

Выводы обозревателей европейского футбола, спортивных психологов и тактических экспертов:

  • «Классический психологический щит Моуринью»: Появление Жозе Моуринью на пресс-конференции с фотодоказательствами является его старой и известной тактикой; чтобы защитить проигравших футболистов от давления прессы, он переключил все внимание общественности на судей и свои собственные заявления;

  • Хладнокровная контратака Баэны: Открытый удар Алекса Баэны по личности Моуринью показал, что он становится бесстрашным лидером не только на поле, но и в психологических войнах; за его словами стоит высокая уверенность благодаря яркому голу в матче против Англии;

  • Будущий накал дерби: Подобные личные перепалки сделают следующее мадридское дерби еще более принципиальной битвой; теперь подопечные Моуринью выйдут на поле не только за три очка, но и с особым настроем противостоять Баэне ради защиты чести своего наставника.

Как вы думаете, появление Жозе Моуринью с бумагами, отражающими ошибки судей, — это справедливый протест или же, как сказал Баэна, неспособность признать поражение и очередное оправдание? Сможет ли гол Баэны в ворота Англии сделать его одним из самых опасных полузащитников Европы? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом острого спора вокруг мадридского дерби со всеми любителями футбола!

Жозе МоуриньюАлекс Баэнамадридское дербиЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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