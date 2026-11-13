Испания обыграла Чехию на выезде: уверенная победа и очередные три очка

Матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА продолжаются в атмосфере высокого накала и захватывающих противостояний. Один из лидеров турнира, сборная Испании, гостила у Чехии. В бескомпромиссном поединке, прошедшем в Праге, гости одержали победу над соперником со счетом 2:0, еще больше укрепив свои позиции в группе.

Голы, решившие исход встречи

Активно начавшие встречу испанцы перехватили инициативу к середине первого тайма. На 39-й минуте полузащитник Алекс Баэна успешно реализовал пенальти, открыв счет (0:1).

Несмотря на стремление сборной Чехии отыграться, удаление Крейчи на 72-й минуте серьезно помешало хозяевам исправить ситуацию. В компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Марк Пубиль (90+6) поставил финальную точку, установив окончательный счет 0:2.