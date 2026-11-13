Испания обыграла Чехию на выезде: уверенная победа и очередные три очка
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- Сборная Испании одержала победу над Чехией со счетом 2:0 в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА.
- На 39-й минуте встречи Алекс Баэна открыл счет с пенальти, а на 90+6-й минуте Марк Пубиль забил финальный гол.
- На 72-й минуте игрок сборной Чехии Крейчи получил красную карточку и покинул поле.
- После этой победы Испания занимает 1-е место в группе с 15 очками.
Матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА продолжаются в атмосфере высокого накала и захватывающих противостояний. Один из лидеров турнира, сборная Испании, гостила у Чехии. В бескомпромиссном поединке, прошедшем в Праге, гости одержали победу над соперником со счетом 2:0, еще больше укрепив свои позиции в группе.
Голы, решившие исход встречи
Активно начавшие встречу испанцы перехватили инициативу к середине первого тайма. На 39-й минуте полузащитник Алекс Баэна успешно реализовал пенальти, открыв счет (0:1).
Несмотря на стремление сборной Чехии отыграться, удаление Крейчи на 72-й минуте серьезно помешало хозяевам исправить ситуацию. В компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Марк Пубиль (90+6) поставил финальную точку, установив окончательный счет 0:2.
Статистика игры и детали
Данные
Итоговый счет
Чехия — Испания 0:2
Авторы голов
Алекс Баэна (39, пенальти), Марк Пубиль (90+6)
Положение в турнире
Испания на 1-м месте с 15 очками, Чехия на 4-й строчке с 0 очками
Нарушения
Предупреждения: Порро, Мерино — Удаление: Крейчи (72)
Стартовые составы команд
Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфал, Давид Зима, Ладислав Крейчи, Лукаш Юрасек, Вацлав Черны, Алекс Крал, Ганнуш Амброс (Матей Висек, 76), Адам Гложек, Лукаш Провод (Ян Шуберт, 66), Томаш Надеры (Давид Хопи, 66).
Испания: Унаи Симон, Педро Порро (Марк Пубиль, 76), Пау Кубарси, Дин Хёйсен, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис (Педри, 76), Йереми Пино (Микель Мерино, 66), Фермин Лопес (Алекс де Фрутос, 82), Алекс Баэна, Ферран Торрес (Самуэль Фернандес, 66).
Таким образом, сборная Испании возвращается с выезда с уверенной победой и очередными тремя очками.
Как вы считаете, насколько такая стабильная и мощная игра сборной Испании поможет им завоевать главный трофей Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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