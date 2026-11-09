«Горжусь своими подопечными»: что сказал Симеоне после поражения от «Барселоны»?

·68·Спорт
«Горжусь своими подопечными»: что сказал Симеоне после поражения от «Барселоны»?
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  • В 12-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:2.
  • Главный тренер Диего Симеон отметил удовлетворенность игрой команды и особо признал действия Хулиана Альвареса.
  • После поражения тренер «Атлетико», опустившегося на третье место с 28 очками, подчеркнул необходимость сохранять спокойствие в сложной ситуации.

В центральном матче 12-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:2.

После напряженного и драматичного противостояния главный тренер «матрасников» Диего Симеоне принял участие в пресс-конференции. Аргентинский специалист подчеркнул, что доволен игрой своей команды, отметил действия Хулиана Альвареса и заявил о необходимости сохранять спокойствие, несмотря на второе поражение за неделю.

«Наш план сработал, но подвела реализация»

По мнению Симеоне, мадридцы большую часть встречи демонстрировали ту тактику, которую планировали:

  • Неспособность использовать моменты: «Я горжусь своими подопечными. Мы провели отличный матч и большую часть времени действовали так, как хотели. Однако мы подкачали в реализации моментов. Соперник же сумел превратить свои шансы в голы»;

  • Контроль во втором тайме: «Во втором тайме картина практически не изменилась. Хотя «Барселона» и владела мячом, опасных моментов они создать не смогли. Напротив, у нас были хорошие возможности благодаря Альваресу, Баэне и Сёрлоту. Соперник же эффективно воспользовался единственным шансом и забил решающий гол».

«Хулиану не хватило только гола»: доверие к линии атаки

Тренер особо отметил игру одного из главных звезд команды Хулиана Альвареса:

  • Активность в атаке: «Хулиан — великолепный футболист, он чрезвычайно важная фигура для нашей команды. В трех или четырех из пяти созданных нами опасных моментов он принимал непосредственное участие. Сегодня ему не хватило только гола. Уверен, что голы обязательно придут»;

  • Второе поражение за неделю: Говоря о давлении из-за двух поражений за последние семь дней, Симеоне поддержал команду: «Два поражения за неделю? В такой ситуации нужно сохранять только спокойствие».

Турнирная таблица после 12-го тура Ла Лиги: положение перед паузой ФИФА

После этой победы «Барселона» под руководством Ханси Флика укрепила свое единоличное лидерство в турнирной таблице:

Место

Клуб

Очки

Статус / Положение

1

«Барселона»

33

Команда Флика ушла на перерыв ФИФА в качестве абсолютного лидера

2

«Реал Мадрид»

30

Преследует лидера с отставанием в 3 очка

3

«Атлетико Мадрид»

28

После поражения опустился на 3-ю строчку

«Барселона», набрав 33 очка, ушла на перерыв, связанный с играми сборных (дни ФИФА), в статусе лидера. «Атлетико», оставшись с 28 очками, увеличил отставание от лидера до 5 очков и опустился на 3-е место.

Ла ЛигаАтлетико МадридБарселонаДиего Симеоне
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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