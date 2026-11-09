«Горжусь своими подопечными»: что сказал Симеоне после поражения от «Барселоны»?

В центральном матче 12-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:2.

После напряженного и драматичного противостояния главный тренер «матрасников» Диего Симеоне принял участие в пресс-конференции. Аргентинский специалист подчеркнул, что доволен игрой своей команды, отметил действия Хулиана Альвареса и заявил о необходимости сохранять спокойствие, несмотря на второе поражение за неделю.

«Наш план сработал, но подвела реализация»

По мнению Симеоне, мадридцы большую часть встречи демонстрировали ту тактику, которую планировали:

Неспособность использовать моменты: «Я горжусь своими подопечными. Мы провели отличный матч и большую часть времени действовали так, как хотели. Однако мы подкачали в реализации моментов. Соперник же сумел превратить свои шансы в голы»;

Контроль во втором тайме: «Во втором тайме картина практически не изменилась. Хотя «Барселона» и владела мячом, опасных моментов они создать не смогли. Напротив, у нас были хорошие возможности благодаря Альваресу, Баэне и Сёрлоту. Соперник же эффективно воспользовался единственным шансом и забил решающий гол».

«Хулиану не хватило только гола»: доверие к линии атаки

Тренер особо отметил игру одного из главных звезд команды Хулиана Альвареса:

Активность в атаке: «Хулиан — великолепный футболист, он чрезвычайно важная фигура для нашей команды. В трех или четырех из пяти созданных нами опасных моментов он принимал непосредственное участие. Сегодня ему не хватило только гола. Уверен, что голы обязательно придут»;

Второе поражение за неделю: Говоря о давлении из-за двух поражений за последние семь дней, Симеоне поддержал команду: «Два поражения за неделю? В такой ситуации нужно сохранять только спокойствие».

Турнирная таблица после 12-го тура Ла Лиги: положение перед паузой ФИФА

После этой победы «Барселона» под руководством Ханси Флика укрепила свое единоличное лидерство в турнирной таблице:

Место Клуб Очки Статус / Положение 1 «Барселона» 33 Команда Флика ушла на перерыв ФИФА в качестве абсолютного лидера 2 «Реал Мадрид» 30 Преследует лидера с отставанием в 3 очка 3 «Атлетико Мадрид» 28 После поражения опустился на 3-ю строчку

«Барселона», набрав 33 очка, ушла на перерыв, связанный с играми сборных (дни ФИФА), в статусе лидера. «Атлетико», оставшись с 28 очками, увеличил отставание от лидера до 5 очков и опустился на 3-е место.