Невероятный триллер: «Манчестер Юнайтед» вырвал ничью 4:4 на 90+6-й минуте

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги состоялось одно из самых ярких и напряженных противостояний текущего сезона. На стадионе «Олд Траффорд» клуб «Манчестер Юнайтед» принял «Астон Виллу» под руководством Унаи Эмери и в настоящей «голевой перестрелке» разошелся миром с боевым счетом 4:4.

Подопечные Майкла Кэррика по ходу игры дважды уступали в два мяча, но совершили волевой камбэк. Два гола, забитые в компенсированное ко второму тайму время, спасли манкунианцев от очередного поражения.

8 голов, быстрые удары и чудо в добавленное время

Встреча с первых секунд развивалась по неожиданному сценарию:

Шокирующее начало от «Виллы» (0:2): Уже на 2-й минуте Алиссон, а на 4-й минуте Николас Джексон забили голы, стремительно выведя гостей вперед;

Ответ в первом тайме (2:2): На 16-й минуте Бруну Фернандеш точно реализовал пенальти, сократив отставание, а на 44-й минуте Юри Тилеманс восстановил равновесие;

Новый удар в начале второго тайма (2:4): После перерыва бирмингемцы вновь усилили давление: на 48-й минуте Джон Макгинн с пенальти, а на 53-й минуте Леон Горецка точными ударами довели счет до 2:4;

Драматичная развязка на 90+ минутах (4:4): Когда поражение казалось неизбежным, вышедший на замену Джошуа Зиркзе на 90+2-й минуте сократил отставание, а на 90+6-й минуте Патрик Доргу забил мяч, завершив камбэк, который потряс стадион.

Протокол матча и составы

АПЛ. 10-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 4:4 8 ноября, стадион «Олд Траффорд» Голы: Фернандеш (16, пен.), Тилеманс (44), Зиркзе (90+2), Доргу (90+6) — Алиссон (2), Джексон (4), Макгинн (48, пен.), Горецка (53). Предупреждения: Хевен (57), Судзуки (90+7).

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот (Доргу, 66), Йоро, Магуайр (Хевен, 46), Мазрауи, Майну, Тилеманс (Маунт, 66), Фернандеш, Диалло (Лейси, 66), Кунья, Мбемо (Зиркзе, 83).

«Астон Вилла»: Судзуки, Харвуд-Беллис, Линделеф, Торрес, Матсен, Камара, Горецка (Мбайе, 78), Макгинн (Хеммингс, 71), Алиссон (Баркли, 71), Манзамби (Гомес, 78), Джексон (Мажо, 86).

Положение в турнирной таблице: проблемы остаются актуальными

Несмотря на добытое эмоциональное очко, положение манкунианцев в турнирной таблице оставляет желать лучшего: