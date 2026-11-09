Невероятный триллер: «Манчестер Юнайтед» вырвал ничью 4:4 на 90+6-й минуте

·48·Спорт
Невероятный триллер: «Манчестер Юнайтед» вырвал ничью 4:4 на 90+6-й минуте
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  • В 10-м туре Английской Премьер-лиги команды «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» сработали ничьими 4:4.
  • Несмотря на то, что подопечные Майкла Кэррика дважды уступали в два мяча в ходе игры, голы Джошуа Зиркзе на 90+2-й минуте и Патрик Доргу на 90+6-й минуте спасли их от поражения.
  • После этого результата «Манчестер Юнайтед» с 8 очками остается на 18-м месте в турнирной таблице, то есть в опасной зоне.

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги состоялось одно из самых ярких и напряженных противостояний текущего сезона. На стадионе «Олд Траффорд» клуб «Манчестер Юнайтед» принял «Астон Виллу» под руководством Унаи Эмери и в настоящей «голевой перестрелке» разошелся миром с боевым счетом 4:4.

Подопечные Майкла Кэррика по ходу игры дважды уступали в два мяча, но совершили волевой камбэк. Два гола, забитые в компенсированное ко второму тайму время, спасли манкунианцев от очередного поражения.

8 голов, быстрые удары и чудо в добавленное время

Встреча с первых секунд развивалась по неожиданному сценарию:

  • Шокирующее начало от «Виллы» (0:2): Уже на 2-й минуте Алиссон, а на 4-й минуте Николас Джексон забили голы, стремительно выведя гостей вперед;

  • Ответ в первом тайме (2:2): На 16-й минуте Бруну Фернандеш точно реализовал пенальти, сократив отставание, а на 44-й минуте Юри Тилеманс восстановил равновесие;

  • Новый удар в начале второго тайма (2:4): После перерыва бирмингемцы вновь усилили давление: на 48-й минуте Джон Макгинн с пенальти, а на 53-й минуте Леон Горецка точными ударами довели счет до 2:4;

  • Драматичная развязка на 90+ минутах (4:4): Когда поражение казалось неизбежным, вышедший на замену Джошуа Зиркзе на 90+2-й минуте сократил отставание, а на 90+6-й минуте Патрик Доргу забил мяч, завершив камбэк, который потряс стадион.

Протокол матча и составы

  • АПЛ. 10-й тур

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 4:4

    8 ноября, стадион «Олд Траффорд»

    Голы: Фернандеш (16, пен.), Тилеманс (44), Зиркзе (90+2), Доргу (90+6) — Алиссон (2), Джексон (4), Макгинн (48, пен.), Горецка (53).

    Предупреждения: Хевен (57), Судзуки (90+7).

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот (Доргу, 66), Йоро, Магуайр (Хевен, 46), Мазрауи, Майну, Тилеманс (Маунт, 66), Фернандеш, Диалло (Лейси, 66), Кунья, Мбемо (Зиркзе, 83).

  • «Астон Вилла»: Судзуки, Харвуд-Беллис, Линделеф, Торрес, Матсен, Камара, Горецка (Мбайе, 78), Макгинн (Хеммингс, 71), Алиссон (Баркли, 71), Манзамби (Гомес, 78), Джексон (Мажо, 86).

Положение в турнирной таблице: проблемы остаются актуальными

Несмотря на добытое эмоциональное очко, положение манкунианцев в турнирной таблице оставляет желать лучшего:

  • «Манчестер Юнайтед» в опасной зоне: Одержав всего 1 победу в 10 турах, команда Майкла Кэррика с 8 очками ушла на перерыв на матчи сборных ФИФА, занимая 18-е место (в зоне вылета);

  • «Астон Вилла» на 10-м месте: Хотя бирмингемцы и упустили победу, они довели количество своих очков до 13 и располагаются в середине таблицы — на 10-й строчке.

Манчестер ЮнайтедАстон ВиллаАнглийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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