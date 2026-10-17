Бетис — Барселона: составы и текстовая трансляция

·58·Спорт
Бетис — Барселона: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: БетисБарселона. Начало матча: 17 октября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бетис»: 1. Вальес А., 2. Бельерин Э. (капитан), 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 10. Эззалзули А., 8. Форнальс П., 11. Гарсия Ф., 16. Гомес В., 9. Эрнандес К., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Д.

Главный тренер «Бетис»: Пеллегрини М.

Стартовый состав «Барселона»: 1. Гарсия Х., 14. Адейеми К., 5. Кубарси П., 12. Эспарт Х., 7. Фермин, 9. Габриэл Жезус, 23. Кунде Ж., 10. Ламин Ямаль, 18. Мартин Г., 8. Педри, 16. Родри.

Запасные «Барселона»: 3. Бальде А., 22. Берналь М., 2. Канселу Ж., 21. де Йонг Ф., 4. Фарньяс Б., 24. Гарсия Э., 6. Гави, 17. Гордон Э., 25. Ливакович Д., 20. Ольмо Д., 11. Рафинья, 13. Щенсный В.

Главный тренер «Барселона»: Флик Х.

Прямая трансляция2-2 LIVE
45
Коме добавлено 7 минут.
45🟨
Мануэль Пеллегрини («Бетис») получил желтую карточку за неспортивное поведение сразу после окончания первого тайма. Хотя он должен был идти прямо в раздевалку.
45+3🟨
Мануэль Пеллегрини (Бетис) получил желтую карточку от Рикардо Де Бургоса, несмотря на то, что находился на скамейке запасных. Судья расценил это как неспортивное поведение.
45+3
Коме добавлено 7 минут.
45+1VAR
Решение VAR объявлено. Гол Бетиса отменен, так как в начале атаки была игра рукой.
45VAR
Гол Бетиса проверяется арбитром с помощью VAR! Он явно сомневается или ему передали информацию.
432-2
Джовани Ло Сельсо (Бетис) завладел мячом у линии штрафной и без раздумий пробил по воротам. Удар получился великолепным, мяч угодил точно в верхний правый угол. Лучше исполнить было невозможно. 2:2.
41
Главный судья и его помощник показали на угловой флажок. У «Барселоны» будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.
411-2
Гол! Фермин подал угловой и нашел Родри (Барселона), чей точный удар головой из пределов штрафной пришелся в правый угол ворот. Счет 1:2.
39
Ламин Ямал (Барселона) нанес отличный удар низом из-за пределов штрафной по центру ворот, но Альваро Вальес полностью контролировал ситуацию и без труда забрал мяч в руки.
34
Карим Адейеми (Барселона) получил точный пас в штрафной, но его удар отразил вратарь.
34
Карим Адейеми (Барселона) попытался отвести мяч партнеру по команде, но защитник надежно его заблокировал.
33
Ламин Ямал (Барселона) выполнил прострел с фланга в штрафную, но его передача была заблокирована.
30
Педри (Барселона) жестко сыграл в подкате против соперника. Рикардо Де Бургос остановил игру и мог показать карточку, но в итоге ограничился устным предупреждением.
29
Пабло Форналс (Бетис) сыграл опасно. Рикардо Де Бургос дал свисток за нарушение.
271-1
Валентин Гомес (Бетис) выше всех выпрыгнул, нанес великолепный удар головой и, переиграв вратаря, отправил мяч в сетку ворот!
26
Абде Эззалзули (Бетис) попытался сделать передачу, но её заблокировали.
26
Фол! Диего Льоренте (Бетис) наказан за задержку соперника.
25
Боковой судья поднял флаг, так как один из игроков «Бетиса» оказался в офсайде.
22
Хави Эспарт (Барселона) продемонстрировал технику и в одиночку дошел до линии штрафной. Он пробил, но мяч пролетел далеко от правой штанги. Красивый проход, но удар вышел слабым!
22🟨
Рикардо Де Бургос показывает желтую карточку Эктору Бельерину (Бетис) за грубую игру.
21
Жюль Кунде (Барселона) выполнил передачу в штрафную, но его попытка была заблокирована и мяч выбит.
20🟨
Фермин («Барселона») получил желтую карточку за грубость.
19
Эктор Бельерин (Бетис) нарушил правила. Рикардо Де Бургос остановил игру и принимает решение.
18
Игра получается довольно скучной, ведь игроки «Бетиса» увлечены перепасовкой. Но ничто не вечно, наконец-то они ошиблись и позволили сопернику завладеть мячом.
17
Ламин Ямал (Барселона) отдал пас вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
17
Матч: Бетис - Барселона. Счет: 0-1. Комментарий: Карим Адейеми (Барселона) в офсайде!
15
Подача Барселоны с углового прервана Альваро Валлесом (Бетис).
14
Карим Адейеми (Барселона) не смог сделать навес в штрафную, его удар был заблокирован.
13
Игроки Барселоны короткими передачама распасовывают мяч друг другу, стремясь взломать оборону соперника и организовать быстрый контратаку.
100-1
Гол! Ламин Ямал (Барселона) обыкрал соперников и нанёс великолепный удар из-за пределов штрафной в верхний левый угол. У Альваро Вальеса не было шансов отразить мяч. Счёт 0:1.
9
Жерар Мартин («Барселона») нуждается в медицинской помощи, поэтому судья остановил игру и пригласил врачей на поле.
6
Ламин Ямал (Барселона) рвется к воротam, но защитник вовремя вернулся и отозвал мяч.
5
Передача Абде Эззалзули (Бетис) была заблокирована.
2
Барселона продолжает игру точными передачами, создавая новые атакующие возможности.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
21:32
Бетис вводит мяч в игру.
21:30
Сегодняшний матч обслуживает Рикардо Де Бургос.
21:30
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
21:30
Добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам о событиях на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
БетисБарселонаЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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