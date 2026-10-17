«Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 5:2 и укрепила лидерство в Ла Лиге
Центральный матч 9-го тура испанской Ла Лиги превратился в настоящий фестиваль голов и столкновение эмоций. Каталонская «Барселона» в гостях у принципиального соперника из первой тройки — «Бетиса» одержала крупную победу со счетом 5:2 в драме, подарившей болельщикам 7 голов.
Подопечные Ханси Флика после этой гостевой виктории довели количество своих очков до 27 и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата.
Быстрые голы, равная борьба и 5 разных бомбардиров
Встреча началась с яростных атак с первых же минут:
Быстрый гол Ямаля: уже на 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет и вывел каталонцев вперед;
Равенство в первом тайме и ответ Родри: на 27-й минуте Гомес восстановил равновесие в составе «Бетиса», однако под занавес тайма — на 41-й минуте Родри забил второй гол «сине-гранатовых»;
Удары в начале второго тайма: на 51-й минуте Хесус довел счет до 3:1, но спустя две минуты Абде сократил отставание и вернул интригу — 2:3;
Удаление и финальные аккорды: на 60-й минуте полузащитник хозяев Берналь был удален с поля. Имея численное преимущество, «Барселона» вскоре закрепила перевес: на 62-й минуте Эрик Гарсия, а на 81-й минуте Дани Ольмо точным ударом поставили точку в матче — 2:5.
Протокол матча
Ла Лига. 9-й тур
«Бетис» — «Барселона» 2:5
Голы: Гомес (27), Абде (53) — Ямаль (10), Родри (41), Хесус (51), Эрик Гарсия (62), Ольмо (81).
Удаление: Берналь (60, «Бетис»).
«Бетис»: Валлас, Бельерин (Ортис, 70), Льоренте, Гомес, Фран Гарсия, Берналь, Себальос (Деосса, 46), Форнальс (Фидальго, 70), Ло Чельсо (Рикельме, 64), Абде, Кучо Эрнандес (Перротт, 64).
«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Жерар Мартин, Эспарт, Педри, Фермин Лопес (Ольмо, 62), Родри, Хесус (Гави, 80), Адейеми (Гордон, 62), Ямаль (Рафинья, 70).
Турнирная таблица: Абсолютное лидерство каталонцев
По итогам матчей 9-го тура ситуация в верхней части Ла Лиги становится еще более интригующей:
«Барселона» на финише: Команда Флика лидирует в соревновании, набрав 9 побед в 9 матчах — 27 очков;
«Бетис» в тройке: Потерпевшие поражение севильцы с 19 очками остались на 3-й строчке турнирной таблицы.
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