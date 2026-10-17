Бавария — РБ Лейпциг: составы и текстовая трансляция

45+3⏱
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм подошел к концу, и футболисты отправились в раздевалки.
45+1
Харри Кейн (Бавария Мюнхен) был вынужден остановить забег, так как боковой судья зафиксировал у него положение вне игры.
45
Команды сыграют еще 2 минуты.
45
Давид Раум (РБ Лейпциг) выполнил штрафной удар с угла штрафной площади и попытался сделать передачу партнерам, но вратарь сыграл на выходе и легко забрал мяч.
44
Кастелло Лукеба (РБ Лейпциг) снова в игре после тревожного момента с травмой.
43
Майкл Олисе (Бавария Мюнхен) заметил свободного партнера по команде и попытался сделать ему прострел низом. Однако один из защитников отлично прочитал игру и ликвидировал угрозу.
42✚
Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг») показывает, что испытывает боль, и просит медицинской помощи. Насколько серьезной является его травма, пока неизвестно.
42
Передача Александра Павловича («Бавария») на Майкла Олисе не прошла — защитник сыграл на перехвате. Оденься пас чуть раньше, Олисе вышел бы на ударную позицию.
41
Конрад Лаймер (Бавария Мюнхен) разыграл угловой удар коротким пасом.
41
Отличный прострел Конрада Лаймера (Бавария Мюнхен) в штрафную площадь был заблокирован защитниками соперника. Мяч ушел за пределы поля, и Бавария Мюнхен заработала угловой.
39
Йозуа Киммих («Бавария») сделал навес в штрафную, Гарри Кейн успел к мячу, но Мартен Вандевордт вовремя среагировал, вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
39
Йозуа Киммих («Бавария Мюнхен») выполнил опасный прострел в штрафную, но защитник первым успел выбить мяч.
38
Великолепный сейв! Луис Диас (Бавария Мюнхен) получил точную передачу в штрафной, у него было достаточно времени и пространства для удара, но его мощный удар в створ великолепно парировал Мартен Вандевордт. Бавария Мюнхен подает угловой.
38
Гарри Кейн (Бавария Мюнхен) выполнил передачу в штрафную, и Луис Диас великолепно ее принял, но один из защитников сумел отобрать мяч. Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот РБ Лейпциг.
36
Йозуа Киммих (Бавария Мюнхен) выполнил навес в штрафную, но Мартен Вандевордт сыграл на выходе быстрее.
34⚽3-0
Гарри Кейн отдал пас Майклу Олисе (Бавария Мюнхен), тот принял мяч и мощно пробил из-за пределов штрафной. Его удар пришелся в нижний правый угол ворот. Прекрасный гол! Счет 3:0.
32
Количество ударов по воротам у обеих команд сейчас составляет 13:3. В створ — 7:0.
31
После углового в исполнении Йозуа Киммиха («Бавария Мюнхен») мяч задел одного из защитников, и тот головой отвел угрозу.
30
Исмаэль Сайбари (Бавария Мюнхен) принял мяч после розыгрыша стандарта и пробил из пределов штрафной. Его удар в левый угол отразил великолепным сейвом Мартен Вандевордт. Теперь Бавария Мюнхен выполнит угловой.
29
Майкл Олисе («Бавария») воспользовался тем, что защитники соперника оставили его без присмотра, и неожиданно ворвался в штрафную. Он нанес низовой удар в левый угол, но Мартен Вандевордт совершил потрясающий сейв, переведя мяч в штангу.
28
Бавария Мюнхен демонстрирует прекрасную сыгранность. Они пасуют очень свободно и без ошибок.
26⚽2-0
Гол! Луис Диас отдал передачу Александру Павловичу (Бавария Мюнхен), он проявил волю, опередил защитников и из пределов штрафной направил мяч в левый угол ворот! Великолепный удар — 2:0.
24
Конрад Лаймер (Бавария Мюнхен) после точной передачи вышел на ударную позицию. Он пробил, но мяч попал в защитника и отскочил.
22
Какой момент! Гарри Кейн (Бавария Мюнхен) принял передачу у линии штрафной и пробил без сопротивления, но мяч прошел совсем рядом с левой штангой.
22
Гарри Кейн («Бавария» Мюнхен) сделал отличную передачу на Исмаила Сайбари, но тот не смог переиграть Маартена Вандевордта и потерял мяч.
20
Мартен Вандевордт вышел из ворот, чтобы перехватить подачу с углового, которую выполнил Майкл Олисе (Бавария Мюнхен).
20
Натаниэль Браун (Бавария Мюнхен) пробил с ходу из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал удар. Бавария Мюнхен заработала угловой. Главный судья и один из его помощников указали на угловой флажок.
20
Йозуа Киммих (Бавария Мюнхен) выполнил угловой удар, но защитники соперника вынесли мяч.
17
Владение мячом — 67:33.
15
Луис Диас (Бавария Мюнхен) принял великолепную передачу Жошуа Киммиха из-за пределов штрафной, собрался нанести удар, но его неточный удар пролетел значительно выше перекладины ворот.
15
Великолепная передача нашла в свободной зоне Йозуа Киммиха («Бавария»). Он обработал мяч и нанес потрясающий удар издали по центру ворот, но Мартен Вандевордт совершил невероятный сейв и спас команду.
12⚽1-0
Мяч влетел в сетку ворот! Йозуа Киммих отдал пас Луису Диасу («Бавария»), который ворвался в штрафную и нанес великолепный удар в левый нижний угол. Он открыл счет — 1:0.
11
Конрад Лаймер (Бавария Мюнхен) попытался найти партнера, но отдал слишком сильную передачу.
9
Исмаэль Сайбари (Бавария Мюнхен) выполнил передачу, но мяч никого из партнеров по команде не нашел.
8
Гарри Кейн (Бавария Мюнхен) пробил по воротам с очень удобной позиции из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал самоотверженный защитник.
7
Майкл Олисе (Бавария Мюнхен) выполнил отличную передачу в штрафную, но защитник перехватил мяч и легко ликвидировал угрозу.
6
Давид Раум (РБ Лейпциг) подал угловой, но защитники вынесли мяч.
5
Антонио Нуса (РБ Лейпциг) сделал передачу в штрафную, но защитники выбили мяч. Главный судья и его помощник назначили угловой. «РБ Лейпциг» получает возможность создать опасный момент у ворот соперника.
4
Подача от Рокко Райтса (РБ Лейпциг) никого не нашла, и атака завершилась. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Баварии.
2
Луис Диас едва не вышел один на один после проникающего паса Майкла Олисе («Бавария»), но защитник вынес мяч, ликвидировав угрозу. Опасный момент! Гарри Кейн («Бавария») подобрал отскок за пределами штрафной и низом пробил по воротам, но Мартен Вандевордт сыграл надежно, совершив великолепный сейв.
1
Рокко Райтс (РБ Лейпциг) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники выбили мяч.
1⏱
Матч скоро начнется, идет предматчевая разминка.
21:32
Матч начинает Бавария Мюнхен.
21:30
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Тобиас Штилер.
21:30
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с начальными составами обеих команд.
21:30
Всем привет, любители футбола, мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
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