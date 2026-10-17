Бавария — РБ Лейпциг: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Бавария — РБ Лейпциг. Начало матча: 17 октября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бавария»: 40. Урбиг Й., 11. Браун Н., 14. Диас Л., 9. Кейн Г., 6. Киммих Й., 3. Ким Мин Джэ, 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 45. Павлович А., 34. Сайбари И., 2. Упамекано Д.

Запасные «Бавария»: 8. Бишоф Т., 23. Боэ С., 19. Дэвис А., 7. Гнабри С., 21. Ито Х., 42. Карл Л., 44. Станишич Й., 4. Та Дж., 26. Ульрайх С.

Главный тренер «Бавария»: Компани В.

Стартовый состав «РБ Лейпциг»: 26. Вандевордт М., 6. Банзузи Э., 21. Эль-Айнауи Н., 10. Груда Б., 16. Клостерман Л., 23. Лукеба К., 28. Нкунку К., 7. Нуса А., 4. Орбан В., 22. Раум Д. (капитан), 20. Райц Р.

Запасные «РБ Лейпциг»: 17. Баку Р., 3. Эстев М., 35. Финкгрефе М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 30. Максимович А., 1. Нюланд О., 40. Ромуло Кардозо, 13. Зайвальд Н.

Главный тренер «РБ Лейпциг»: Демичелис М.