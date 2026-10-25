Фрайбург — Бавария: составы и текстовая трансляция

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Фрайбург — Бавария: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: ФрайбургБавария. Начало матча: 25 октября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фрайбург»: 1. Бакхаус М., 19. Бесте Я., 8. Эггештайн М., 28. Гинтер М., 9. Хёлер Л., 3. Линхарт Ф., 33. Макенго Ж., 6. Остерхаге П., 7. Шерхант Д., 14. Судзуки Ю., 29. Трой Ф.

Главный тренер «Фрайбург»: Шустер Й.

Стартовый состав «Бавария»: 40. Урбиг Й., 8. Бишоф Т., 11. Браун Н., 7. Гнабри С., 9. Кейн Г., 42. Карл Л., 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 44. Станишич Й., 4. Та Дж., 2. Упамекано Д.

Главный тренер «Бавария»: Дэнкс А.

ФрайбургБаварияБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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