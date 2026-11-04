Диего Симеоне раскрыл причины поражения от «Баварии»

В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:2. Этот результат стал историческим — «Бавария» впервые в истории турнира сумела победить «Атлетико» в Мадриде.

После завершения встречи главный тренер «матрасников» Диего Симеоне в интервью официальному сайту УЕФА с досадой высказался о недостатках в игре своей команды и упущенных моментах.

«До первого гола мы играли хорошо»: откровенная критика Симеоне

Аргентинский специалист четко указал на переломный момент встречи и ошибки своих подопечных:

Пассивность в единоборствах: «Мы должны были чаще выигрывать борьбу за мяч и принимать решения на половине поля соперника гораздо быстрее», — сказал Симеоне;

Пропущенный удар: «До того как мы пропустили первый гол, мы показывали позитивную игру, были моменты, когда наш план работал. Однако очень обидно, что после стольких усилий и труда мы в итоге остались ни с чем», — подчеркнул он.

20-минутный натиск мюнхенцев

Судьба матча решилась во втором тайме благодаря хладнокровным атакам немецкого клуба:

54-я минута: Ленарт Карл воспользовался брешью в обороне хозяев и открыл счет;

74-я минута: Точный удар Конрада Лаймера поставил финальную точку в игре — 0:2.

Турнирная таблица: «Атлетико» попадает в опасную зону

После этой игры положение команд в турнирной таблице кардинально изменилось:

Подъем «Баварии»: Благодаря историческому успеху в Мадриде мюнхенцы довели количество очков до 8 и прочно закрепились в первой восьмерке общего зачета;

Спад «Атлетико»: Набрав всего 4 очка после четырех туров, команда Симеоне отстала в борьбе за плей-офф и опустилась в нижнюю часть таблицы.

Эта неудача «Атлетико» в Мадриде еще больше усилила дискуссии среди экспертов относительно стабильности команды и тактических проблем в текущем сезоне.