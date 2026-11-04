Диего Симеоне раскрыл причины поражения от «Баварии»

·16·Спорт
Диего Симеоне раскрыл причины поражения от «Баварии»

В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:2. Этот результат стал историческим — «Бавария» впервые в истории турнира сумела победить «Атлетико» в Мадриде.

После завершения встречи главный тренер «матрасников» Диего Симеоне в интервью официальному сайту УЕФА с досадой высказался о недостатках в игре своей команды и упущенных моментах.

«До первого гола мы играли хорошо»: откровенная критика Симеоне

Аргентинский специалист четко указал на переломный момент встречи и ошибки своих подопечных:

  • Пассивность в единоборствах: «Мы должны были чаще выигрывать борьбу за мяч и принимать решения на половине поля соперника гораздо быстрее», — сказал Симеоне;

  • Пропущенный удар: «До того как мы пропустили первый гол, мы показывали позитивную игру, были моменты, когда наш план работал. Однако очень обидно, что после стольких усилий и труда мы в итоге остались ни с чем», — подчеркнул он.

20-минутный натиск мюнхенцев

Судьба матча решилась во втором тайме благодаря хладнокровным атакам немецкого клуба:

  • 54-я минута: Ленарт Карл воспользовался брешью в обороне хозяев и открыл счет;

  • 74-я минута: Точный удар Конрада Лаймера поставил финальную точку в игре — 0:2.

Турнирная таблица: «Атлетико» попадает в опасную зону

После этой игры положение команд в турнирной таблице кардинально изменилось:

  • Подъем «Баварии»: Благодаря историческому успеху в Мадриде мюнхенцы довели количество очков до 8 и прочно закрепились в первой восьмерке общего зачета;

  • Спад «Атлетико»: Набрав всего 4 очка после четырех туров, команда Симеоне отстала в борьбе за плей-офф и опустилась в нижнюю часть таблицы.

Эта неудача «Атлетико» в Мадриде еще больше усилила дискуссии среди экспертов относительно стабильности команды и тактических проблем в текущем сезоне.

Лига чемпионов УЕФААтлетико МадридБавария МюнхенДиего Симеоне
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Атлетико» одержал уверенную выездную победу и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги«Атлетико» одержал уверенную выездную победу и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги31 октября 19:58Главный тренер «Атлетико» объявил свой план на матч против «Манчестер Юнайтед»...Главный тренер «Атлетико» объявил свой план на матч против «Манчестер Юнайтед»...13 октября 13:07«Даже если ты Моуринью...»: Симеоне ответил на судейский скандал в дерби«Даже если ты Моуринью...»: Симеоне ответил на судейский скандал в дерби21 сентября 07:04Атлетико Мадрид — Бавария: составы и текстовая трансляцияАтлетико Мадрид — Бавария: составы и текстовая трансляцияВчера 23:49Бавария — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияБавария — Дортмунд: составы и текстовая трансляция31 октября 21:35Фрайбург — Бавария: составы и текстовая трансляцияФрайбург — Бавария: составы и текстовая трансляция25 октября 20:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»