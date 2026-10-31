Шальке — РБ Лейпциг: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Шальке — РБ Лейпциг. Начало матча: 31 октября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Шальке»: 1. Кариус Л., 20. Адаму Д., 24. Аушиш А., 43. Айхан М., 5. Бекер Т., 33. Бекер В., 7. Хван Хи Чхан, 19. Караман К., 25. Катич Н., 4. Куруджай Х., 13. Танака С.

Запасные «Шальке»: 29. Дина-Эбимбе Ж., 10. Джеко Э., 40. Гаши Э., 11. Ласме Б., 21. Любичич Д., 22. Мюллер К., 35. Ндиайе Ж., 27. Порат Ф., 36. Зибекинг Й.

Главный тренер «Шальке»: Муслич М.

Стартовый состав «РБ Лейпциг»: 26. Вандевордт М., 6. Банзузи Э., 21. Эль-Айнауи Н., 10. Груда Б., 39. Хенрикс Б., 23. Лукеба К., 7. Нуса А., 4. Орбан В., 22. Раум Д., 20. Райц Р., 40. Ромуло Кардозо.

Запасные «РБ Лейпциг»: 11. Бакайоко Ж., 17. Баку Р., 14. Баумгартнер К., 35. Финкгрефе М., 27. Гомис Т., 2. Коне А., 28. Нкунку К., 1. Нюланд О., 13. Зайвальд Н.

Главный тренер «РБ Лейпциг»: Демичелис М.