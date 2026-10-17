АС Рома — Дженоа: составы и текстовая трансляция

·52·Спорт
АС Рома — Дженоа: составы и текстовая трансляция

Серия А: АС РомаДженоа. Начало матча: 17 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «АС Рома»: 95. Голлини П., 26. Балерди Л., 9. Кастро С., 15. Де Рон М., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 18. Суле М.

Запасные «АС Рома»: 68. Арена А., 78. Камара М., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 23. Манчини Дж., 20. Молина Н., 72. Паратичи Л., 7. Пеллегрини Ло., 32. Васкес Льяч Д. С., 43. Уэсли Франса.

Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.

Стартовый состав «Дженоа»: 1. Бейло Я., 77. Эллертссон М. Э., 92. Эль-Шаарави С., 32. Френдруп М., 10. Жуниор Мессиас, 27. Маркандалли А., 18. Осмаич М., 5. Эстигор Л., 31. Пучка Д., 22. Васкес Х., 71. Виафе С.

Запасные «Дженоа»: 4. Аморим, 8. Бальданци Т., 16. Драме К., 14. Клишис Л., 2. Митай М., 34. Отоа С., 21. Робиньо мл., 20. Сабелли С., 39. Соммарива Д., 99. Штольц Ф., 25. Траоре Х. Ж., 85. Ваз М., 9. Витинья.

Главный тренер «Дженоа»: Де Росси Д.

Прямая трансляция LIVE
36
Леонардо Балерди (АС Рома) отобрал мяч у соперника и бурно выразил недовольство после того, как Розарио Абиссо зафиксировал фол.
34
Никколо Пизилли (Рома) грубо пошел в борьбу за мяч, и Розарио Абиссо дает свисток, фиксируя фол.
33
«Женоа» в данный момент контролирует мяч, выполняя точные передачи между игроками.
32
Стефан Эл-Шаарави (Дженоа) упустил великолепный момент! Он попытарил удачу ударом со средней дистанции, но мяч угодил в перекладину! Будь удар на пару дюймов ниже, это был бы потрясающий гол!
31
Леонардо Балерди (АС Рома) пробил головой после подачи углового из вратарской, но мяч попал в перекладину и отлетел обратно. Вратарь в этом эпизоде был бессилен.
31
Никколо Пизилли (АС Рома) выполнит угловой удар и наведет мяч в штрафную площадь.
30
Девин Ренш (АС Рома) выполнил отличную передачу в штрафную площадь, но один из защитников отвёл угрозу. АС Рома действовала хорошо и заработала угловой.
28
Никколо Пизилли (АС Рома) оторвался от опекуна и успел к мячу после углового, но пробил головой прямо в руки вратарю.
26
Эмануэле Лулли (АС Рома) попытался обыграть соперника, но мяч у него отобрать.
25
Розарио Абиссо зафиксировал фол из-за чрезмерной агрессивности Матиаса Суле (АС Рома) в борьбе за мяч.
24
Константинос Кулиеракис (АС Рома) отобрал мяч у соперника, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!
22
Похоже, Жуниор Мессиас (Дженоа) получил красную карточку за тот фол. Розарио Абиссо не стал терпеть такое поведение на поле и свистнул за нарушение.
21
Матиас Суле (АС Рома) сыграл хорошо, но из-за неточной передачи не смог найти партнёров по команде. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Женоа» введет его в игру.
20
Угловой подан во вратарскую, и Константинос Кулиеракис (АС Рома) бьет головой, но не может направить мяч вниз — выше перекладины.
19
Никколо Пизилли (АС Рома) выполняет угловой.
19
Родриго Мора (АС Рома) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не потревожил вратаря. АС Рома подает угловой.
18
Матиас Суле («АС Рома») пробил в касание из-за пределов штрафной и был близок к голу. Мяч летел в нижний угол, но вратарь прочитал эпизод и совершил великолепный сейв, отведя угрозу.
17
Родриго Мора (АС Рома) отдал пас вперед, но мяч вышел слишком сильным. Будет аут в пользу Дженоа.
16
Матч: АС Рома - Дженоа. Счет: 0-0. Комментарий: Показатель владения мячом 65:35.
14
Футболисты «Ромы» контролируют мяч и коротко пасуют друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
12
Никколо Пизилли (Рома) сейчас в очень тяжелом положении. Насколько серьезной окажется его травма, мы узнаем совсем скоро.
10
Жуниор Мессиас (Дженоа) принял отличный пас в штрафной площади и сразу пробил по воротам, но защитник в последний момент заблокировал удар.
9
Дженоа не извлекли пользы из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу.
9
Стефан Эль-Шаарави («Дженоа») получил точную передачу и имел достаточно времени, чтобы нанести низовой удар в центр ворот из пределов штрафной. Пьерлуиджи Голлини разгадал его замысел и совершил великолепный сейв, отбив мяч. «Дженоа» зарабатывает угловой.
8
Стефан Эл-Шаарави (Дженоа) грубо сыграл, и Розарио Абиссо дал свисток, зафиксировав нарушение.
7
Константинос Кулиеракис (АС Рома) отдал отличную длинную передачу на Сантьяго Кастро, но тот не смог обыграть соперника, и атака захлебнулась.
5
«Рома» демонстрирует отличный контроль и точные передачи в центре поля.
3
Жуниор Мессиас («Дженоа») оказался за спиной последнего защитника, но после того, как боковой арбитр зафиксировал офсайд, главный судья остановил игру.
2
Девин Ренш (АС Рома) рванулся вперед к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отодвинул угрозу.
1
Матч скоро начнется, идет предматчевый отсчет.
23:45
Матч начинает «Дженоа».
23:45
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Розарио Абиссо.
23:45
Стартовые составы на этот матч объявлены.
23:45
Здравствуйте и добро пожаловать, следите за нашей текстовой онлайн-трансляцией предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
АС РомаДженоаСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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