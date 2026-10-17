АС Рома — Дженоа: составы и текстовая трансляция

Серия А: АС Рома — Дженоа. Начало матча: 17 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «АС Рома»: 95. Голлини П., 26. Балерди Л., 9. Кастро С., 15. Де Рон М., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 18. Суле М.

Запасные «АС Рома»: 68. Арена А., 78. Камара М., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 23. Манчини Дж., 20. Молина Н., 72. Паратичи Л., 7. Пеллегрини Ло., 32. Васкес Льяч Д. С., 43. Уэсли Франса.

Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.

Стартовый состав «Дженоа»: 1. Бейло Я., 77. Эллертссон М. Э., 92. Эль-Шаарави С., 32. Френдруп М., 10. Жуниор Мессиас, 27. Маркандалли А., 18. Осмаич М., 5. Эстигор Л., 31. Пучка Д., 22. Васкес Х., 71. Виафе С.

Запасные «Дженоа»: 4. Аморим, 8. Бальданци Т., 16. Драме К., 14. Клишис Л., 2. Митай М., 34. Отоа С., 21. Робиньо мл., 20. Сабелли С., 39. Соммарива Д., 99. Штольц Ф., 25. Траоре Х. Ж., 85. Ваз М., 9. Витинья.

Главный тренер «Дженоа»: Де Росси Д.