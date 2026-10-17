АС Рома — Дженоа: составы и текстовая трансляция

36
Леонардо Балерди (АС Рома) отобрал мяч у соперника и бурно выразил недовольство после того, как Розарио Абиссо зафиксировал фол.
34
Никколо Пизилли (Рома) грубо пошел в борьбу за мяч, и Розарио Абиссо дает свисток, фиксируя фол.
33
«Женоа» в данный момент контролирует мяч, выполняя точные передачи между игроками.
32
Стефан Эл-Шаарави (Дженоа) упустил великолепный момент! Он попытарил удачу ударом со средней дистанции, но мяч угодил в перекладину! Будь удар на пару дюймов ниже, это был бы потрясающий гол!
31
Леонардо Балерди (АС Рома) пробил головой после подачи углового из вратарской, но мяч попал в перекладину и отлетел обратно. Вратарь в этом эпизоде был бессилен.
31
Никколо Пизилли (АС Рома) выполнит угловой удар и наведет мяч в штрафную площадь.
30
Девин Ренш (АС Рома) выполнил отличную передачу в штрафную площадь, но один из защитников отвёл угрозу. АС Рома действовала хорошо и заработала угловой.
28
Никколо Пизилли (АС Рома) оторвался от опекуна и успел к мячу после углового, но пробил головой прямо в руки вратарю.
26
Эмануэле Лулли (АС Рома) попытался обыграть соперника, но мяч у него отобрать.
25
Розарио Абиссо зафиксировал фол из-за чрезмерной агрессивности Матиаса Суле (АС Рома) в борьбе за мяч.
24
Константинос Кулиеракис (АС Рома) отобрал мяч у соперника, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!
22
Похоже, Жуниор Мессиас (Дженоа) получил красную карточку за тот фол. Розарио Абиссо не стал терпеть такое поведение на поле и свистнул за нарушение.
21
Матиас Суле (АС Рома) сыграл хорошо, но из-за неточной передачи не смог найти партнёров по команде. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Женоа» введет его в игру.
20
Угловой подан во вратарскую, и Константинос Кулиеракис (АС Рома) бьет головой, но не может направить мяч вниз — выше перекладины.
19
Никколо Пизилли (АС Рома) выполняет угловой.
19
Родриго Мора (АС Рома) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не потревожил вратаря. АС Рома подает угловой.
18
Матиас Суле («АС Рома») пробил в касание из-за пределов штрафной и был близок к голу. Мяч летел в нижний угол, но вратарь прочитал эпизод и совершил великолепный сейв, отведя угрозу.
17
Родриго Мора (АС Рома) отдал пас вперед, но мяч вышел слишком сильным. Будет аут в пользу Дженоа.
16
Матч: АС Рома - Дженоа. Счет: 0-0.
Комментарий: Показатель владения мячом 65:35.
14
Футболисты «Ромы» контролируют мяч и коротко пасуют друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
12✚
Никколо Пизилли (Рома) сейчас в очень тяжелом положении. Насколько серьезной окажется его травма, мы узнаем совсем скоро.
10
Жуниор Мессиас (Дженоа) принял отличный пас в штрафной площади и сразу пробил по воротам, но защитник в последний момент заблокировал удар.
9
Дженоа не извлекли пользы из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу.
9
Стефан Эль-Шаарави («Дженоа») получил точную передачу и имел достаточно времени, чтобы нанести низовой удар в центр ворот из пределов штрафной. Пьерлуиджи Голлини разгадал его замысел и совершил великолепный сейв, отбив мяч. «Дженоа» зарабатывает угловой.
8
Стефан Эл-Шаарави (Дженоа) грубо сыграл, и Розарио Абиссо дал свисток, зафиксировав нарушение.
7
Константинос Кулиеракис (АС Рома) отдал отличную длинную передачу на Сантьяго Кастро, но тот не смог обыграть соперника, и атака захлебнулась.
5
«Рома» демонстрирует отличный контроль и точные передачи в центре поля.
3
Жуниор Мессиас («Дженоа») оказался за спиной последнего защитника, но после того, как боковой арбитр зафиксировал офсайд, главный судья остановил игру.
2
Девин Ренш (АС Рома) рванулся вперед к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отодвинул угрозу.
1⏱
Матч скоро начнется, идет предматчевый отсчет.
23:45
Матч начинает «Дженоа».
23:45
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Розарио Абиссо.
23:45
Стартовые составы на этот матч объявлены.
23:45
Здравствуйте и добро пожаловать, следите за нашей текстовой онлайн-трансляцией предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
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