Манчестер Юнайтед — АС Рома: составы и текстовая трансляция

·57·Спорт
Манчестер Юнайтед — АС Рома: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Манчестер Юнайтед — АС Рома. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 15. Йоро Л., 5. Магуайр Г., 26. Хевен А., 2. Далот Д., 37. Майну К., 20. Балеба К., 19. Мбемо Б., 8. Фернандеш Б. (капитан), 16. Диалло А., 10. Кунья М.

Запасные «Манчестер Юнайтед»: 41. Амасс Х., 17. Андрей Сантос, 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 39. Флетчер Т., 22. Хитон Т., 31. Лейси Ш., 6. Мартинес Л., 3. Мазрауи Н., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю., 11. Зиркзее Дж.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Каррик М.

Стартовый состав «АС Рома»: 32. Васкес Льяч Д. С., 23. Манчини Дж., 22. Эрмосо М., 26. Балерди Л., 2. Ренс Д., 4. Кристанте Б. (капитан), 15. Де Рон М., 43. Уэсли Франса, 18. Суле М., 86. Мора Р., 14. Мален Д.

Запасные «АС Рома»: 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 87. Гиларди Д., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 20. Молина Н., 5. Ндика Э., 61. Пизилли Н.

Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.

Прямая трансляция0-1 LIVE
110-1
Гол! Матиас Соуле (АС Рома) получил мяч в штрафной после отличной передачи Родриго Моры и точно пробил в нижний правый угол. Счет 0:1.
10
Нарушение! Джанлука Манчини (АС Рома) наказан за задержку соперника.
9
Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) пытался найти партнера отличным пасом в штрафную, но защитник среагировал вовремя и перехватил мяч.
5
Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) сделал быстрый пас на ход партнеру, который ждал на грани офсайда, но защитник перехватил мяч и разрядил обстановку.
3
Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) сделал передачу в штрафную, но защитники соперника сумели её перехватить.
1
Игра остановлена, так как Дониелл Мален (АС Рома) оказался в офсайде.
1
Судья дал свисток, игра началась.
01:01
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. С центра поля начнет АС Рома.
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Сегодняшний матч будет судить Хесус Мансано.
01:00
Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд на сегодняшнюю игру.
01:00
Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию. Мы постараемся подробно рассказывать вам о событиях на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
Манчестер ЮнайтедАС РомаЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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