Манчестер Юнайтед — АС Рома: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Манчестер Юнайтед — АС Рома. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 15. Йоро Л., 5. Магуайр Г., 26. Хевен А., 2. Далот Д., 37. Майну К., 20. Балеба К., 19. Мбемо Б., 8. Фернандеш Б. (капитан), 16. Диалло А., 10. Кунья М.

Запасные «Манчестер Юнайтед»: 41. Амасс Х., 17. Андрей Сантос, 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 39. Флетчер Т., 22. Хитон Т., 31. Лейси Ш., 6. Мартинес Л., 3. Мазрауи Н., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю., 11. Зиркзее Дж.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Каррик М.

Стартовый состав «АС Рома»: 32. Васкес Льяч Д. С., 23. Манчини Дж., 22. Эрмосо М., 26. Балерди Л., 2. Ренс Д., 4. Кристанте Б. (капитан), 15. Де Рон М., 43. Уэсли Франса, 18. Суле М., 86. Мора Р., 14. Мален Д.

Запасные «АС Рома»: 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 87. Гиларди Д., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 20. Молина Н., 5. Ндика Э., 61. Пизилли Н.

Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.