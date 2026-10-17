«Интер» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 3:1

В рамках 7-го тура итальянской Серии А действующий чемпион — миланский «Интер» гостил у неуступчивого клуба «Болонья». В бескомпромиссном и упорном поединке «нерадзурри», пропустив первыми, проявили характер и добились яркой волевой победы со счетом 3:1.

Благодаря этому успеху миланский клуб довел количество своих очков до 19 и еще больше укрепил свое единоличное лидерство в турнирной таблице.

Быстрый удар и ответ миланцев

Встреча началась с активного прессинга со стороны хозяев:

Быстрый гол Побеги: Уже на 10-й минуте матча Томмазо Побега точным ударом вывел «Болонью» вперед — 1:0;

Спасение в концовке первого тайма: Гости перехватили инициативу и под занавес тайма — на 44-й минуте усилиями Маркуса Тюрама сумели восстановить равновесие (1:1);

Решающие удары Аугусто и Бонни: Усиливший давление во втором тайме «Интер» вышел вперед на 69-й минуте благодаря голу Карлоса Аугусто. А на 84-й минуте вышедший на замену на 58-й минуте Бонни окончательно снял вопросы о победителе — 1:3.

Протокол матча

Серия А. 7-й тур

«Болонья» — «Интер» 1:3

Голы: Побега (10) — Тюрам (44), Карлос Аугусто (69), Бонни (84).

«Болонья»: Скорупски, Теат, Дармиан, Казале, Побега (Моро, 76), Зортеа, Фергюсон, Миранда, Пикколи (Энем, 30), Бернардески, Камбьяги (Довбик, 76).

«Интер»: Хосеп Мартинес, Биссек, Аканджи, Бастони, Энрике, Димарко, Барелла, Зелиньски (Чалханоглу, 79), Сучич, Эспозито (Бонни, 58), Тюрам (Мхитарян, 79).

Турнирная таблица: «Интер» продолжает лидировать

После 7-го тура борьба за чемпионство в верхней части чемпионата Италии стала еще более ожесточенной: