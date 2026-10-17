«Интер» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 3:1

·45·Спорт
«Интер» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 3:1

В рамках 7-го тура итальянской Серии А действующий чемпион — миланский «Интер» гостил у неуступчивого клуба «Болонья». В бескомпромиссном и упорном поединке «нерадзурри», пропустив первыми, проявили характер и добились яркой волевой победы со счетом 3:1.

Благодаря этому успеху миланский клуб довел количество своих очков до 19 и еще больше укрепил свое единоличное лидерство в турнирной таблице.

Быстрый удар и ответ миланцев

Встреча началась с активного прессинга со стороны хозяев:

  • Быстрый гол Побеги: Уже на 10-й минуте матча Томмазо Побега точным ударом вывел «Болонью» вперед — 1:0;

  • Спасение в концовке первого тайма: Гости перехватили инициативу и под занавес тайма — на 44-й минуте усилиями Маркуса Тюрама сумели восстановить равновесие (1:1);

  • Решающие удары Аугусто и Бонни: Усиливший давление во втором тайме «Интер» вышел вперед на 69-й минуте благодаря голу Карлоса Аугусто. А на 84-й минуте вышедший на замену на 58-й минуте Бонни окончательно снял вопросы о победителе — 1:3.

Протокол матча

Серия А. 7-й тур

«Болонья» — «Интер» 1:3

Голы: Побега (10) — Тюрам (44), Карлос Аугусто (69), Бонни (84).

  • «Болонья»: Скорупски, Теат, Дармиан, Казале, Побега (Моро, 76), Зортеа, Фергюсон, Миранда, Пикколи (Энем, 30), Бернардески, Камбьяги (Довбик, 76).

  • «Интер»: Хосеп Мартинес, Биссек, Аканджи, Бастони, Энрике, Димарко, Барелла, Зелиньски (Чалханоглу, 79), Сучич, Эспозито (Бонни, 58), Тюрам (Мхитарян, 79).

Турнирная таблица: «Интер» продолжает лидировать

После 7-го тура борьба за чемпионство в верхней части чемпионата Италии стала еще более ожесточенной:

  • «Интер» — единоличный лидер: Миланцы набрали 19 очков в 7 матчах и никому не уступают первую строчку таблицы;

  • «Болонья» на низких позициях: Хозяева, имея в активе 5 очков, остались на 14-м месте и не смогли отдалиться от опасной зоны.

ИнтерБолоньяПобегаСерия А
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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