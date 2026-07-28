Интер продолжает переговоры по трансферу Кертиса Джонса

Миланский Интер продолжает активную работу в летнее трансферное окно и рассматривает новые кандидатуры для усиления состава. Как сообщает Спортиталиа, полузащитник английского Ливерпуля Кертис Джонс остается в поле зрения «нерадзурри», и интерес между сторонами по-прежнему актуален. Об этом сообщает портал Goal.com.

Руководство клуба уже достигло принципиальной договоренности по укреплению линии обороны. Ожидается, что бывший защитник Манчестер Сити Джон Стоунз перейдет в миланский клуб на правах свободного агента. Стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. Отсутствие необходимости платить за сам трансфер позволяет Интеру сэкономить бюджет и сосредоточиться на переходе Кертиса Джонса.

Позиция Ливерпуля и планы главного тренера

Новый главный тренер Ливерпуля Андони Ираола в своих выступлениях перед прессой открыто признался в высоком уважении к английскому хавбеку. Специалист выразил желание сохранить футболиста в своей команде и на текущий сезон. Однако, несмотря на заявления тренера, сам игрок не исключает возможности продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Действующий контракт полузащитника 2001 года рождения с Ливерпулем рассчитан до 30 июня 2027 года. Поскольку до окончания срока соглашения еще есть время, английский клуб требует за игрока не менее 40 миллионов евро. Интер же пока не продвинулся дальше своего июньского предложения в 25 миллионов евро. Для миланцев эта сумма считается высокой в текущих финансовых условиях.

Факторы, замедляющие трансфер

Сорвавшийся уход Давиде Фраттези

Ограниченный трансферный бюджет клуба

Высокая запрашиваемая цена со стороны Ливерпуля

Желание футболиста переехать в Италию

В отличие от ситуации в январе текущего года, обстановка кардинально изменилась. На данный момент главной преградой для трансфера Кертиса Джонса является неудавшийся уход Давиде Фраттези. Если Интер не продаст другого полузащитника, подписать англичанина будет крайне сложно.

Тем не менее, сам Кертис Джонс неоднократно давал понять руководству Интера, что готов перейти в миланский клуб. Официальные предложения пока не отправлялись, но переговоры по этому переходу продолжатся до конца сезона.