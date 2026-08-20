Болонья может подписать ветерана итальянского футбола

·14·Спорт
Болонья может подписать ветерана итальянского футбола

Итальянский клуб «Болонья» рассматривает варианты усиления линии обороны опытным футболистом. По информации издания Корриере делло Sport, руководство команды изучает возможность подписания опытного центрального защитника Франческо Ачерби, который находится в статусе свободного агента. Об этом Goal.com сообщает .

После завершения выступлений 38-летнего итальянского защитника за «Интер» он стал одним из самых обсуждаемых свободных агентов на трансферном рынке. Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори и представитель клуба Марко Ди Вайо всерьёз рассматривают кандидатуру футболиста, чтобы ещё больше укрепить оборону команды.

Опыт и лидерские качества

Ачерби, известный в футбольном мире своей многолетней карьерой и профессиональным подходом, способен привнести большой опыт и лидерские качества как в раздевалку амбициозной команды вроде «Болоньи», так и в игру на поле. Ожидается, что знания защитника, выступавшего в итальянском футболе и самых престижных европейских турнирах, будут очень полезны для молодых игроков.

Тем не менее в штаб-квартире клуба в Кастельдеболе предпочитают осторожно подходить к этому вопросу. Прежде чем направлять официальное предложение, руководство «Болоньи» хочет тщательно проанализировать все аспекты контракта, прежде всего возраст футболиста.

Финансовые аспекты и условия трансфера

Как сообщает Goal.com, потенциальный трансфер может быть очень выгодным для клуба с финансовой точки зрения. Поскольку Ачерби является свободным агентом, за его переход не потребуется выплачивать трансферную сумму, что станет большим плюсом для бюджета команды.

При этом главным вопросом остаются зарплата футболиста и его физическое состояние. Специалисты планируют провести углублённые технические и физические тесты, чтобы определить игровой уровень, который опытный защитник сможет гарантировать в будущем. Если все проверки дадут положительный результат, трансфер может состояться в ближайшее время.

БолоньяФранческо АчербиИнтерСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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