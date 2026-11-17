Премия «Золотая скамья»: Кристиан Киву признан лучшим тренером года в Италии
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Главный тренер миланского клуба Кристиан Киву стал обладателем престижной итальянской премии «Золотая скамья» по итогам сезона 2025/26.
- Румынский специалист стал третьим иностранным тренером в истории, получившим эту награду после Раймон Гуталс и Жозе Моуринью.
- Успех «Интер» под руководством Киву, завоевавшего титул чемпиона Италии и Кубок страны, позволил ему набрать 16 из 43 голосов и занять первое место.
В мире итальянского футбола состоялась церемония награждения лучших по итогам сезона 2025/26. Главный тренер миланского клуба Кристиан Киву стал обладателем престижной премии «Золотая скамья» (Панчина д'Оро), которая вручается уже в 35-й раз. Эта ежегодная награда по традиции присуждается специалисту, показавшему наилучшие результаты в прошедшем сезоне, по результатам голосования самих итальянских тренеров.
Историческое достижение и третий иностранный тренер
Молодой румынский специалист Кристиан Киву вписал свое имя в историю как третий иностранный тренер, удостоенный этой высокой награды. Ранее этот приз в Италии получали лишь легендарные наставники — Раймон Гуталс (сезон 1990/91) и Жозе Моуринью (сезон 2009/10).
Сообщается, что в минувшем сезоне «Интер» под руководством Кристиана Киву продемонстрировал выдающуюся игру, завоевав как чемпионский титул Италии, так и Кубок страны. Это обеспечило тренеру явное лидерство в процессе голосования.
Тренеры и результаты голосования
Клуб и занятое место
Кристиан Киву (16 голосов)
«Интер» (1-е место)
Сеск Фабрегас (12 голосов)
«Комо» (2-е место)
Джан Пьеро Гасперини (9 голосов)
«Рома» (3-е место)
По данным журналиста Даниэле Мари, в процессе определения победителя Киву получил 16 из 43 действительных голосов. Вторую строчку занял наставник «Комо» Сеск Фабрегас, набравший 12 голосов, а третье место с 9 голосами досталось тренеру «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.
Благодарственная речь тренера
Принимая награду, Кристиан Киву не скрывал своего волнения и благодарности:
«Спасибо всем за эту награду. Получение этого приза имеет для меня особое значение, так как он присуждается на основе оценок других тренеров — моих коллег. Благодарю футболистов, тренерский штаб и клуб. Но прежде всего я хочу сказать спасибо моей семье, которая всегда была рядом. Они поддерживали меня как в моменты побед, так и, что самое важное, в периоды поражений», — сказал Киву.
Как вы считаете, сможет ли Кристиан Киву показать такие же стабильно высокие результаты с «Интером» в следующем сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…