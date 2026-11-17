В мире итальянского футбола состоялась церемония награждения лучших по итогам сезона 2025/26. Главный тренер миланского клуба Кристиан Киву стал обладателем престижной премии «Золотая скамья» (Панчина д'Оро), которая вручается уже в 35-й раз. Эта ежегодная награда по традиции присуждается специалисту, показавшему наилучшие результаты в прошедшем сезоне, по результатам голосования самих итальянских тренеров.

Историческое достижение и третий иностранный тренер

Молодой румынский специалист Кристиан Киву вписал свое имя в историю как третий иностранный тренер, удостоенный этой высокой награды. Ранее этот приз в Италии получали лишь легендарные наставники — Раймон Гуталс (сезон 1990/91) и Жозе Моуринью (сезон 2009/10).

Сообщается, что в минувшем сезоне «Интер» под руководством Кристиана Киву продемонстрировал выдающуюся игру, завоевав как чемпионский титул Италии, так и Кубок страны. Это обеспечило тренеру явное лидерство в процессе голосования.

Тренеры и результаты голосования Клуб и занятое место Кристиан Киву (16 голосов) «Интер» (1-е место) Сеск Фабрегас (12 голосов) «Комо» (2-е место) Джан Пьеро Гасперини (9 голосов) «Рома» (3-е место)

По данным журналиста Даниэле Мари, в процессе определения победителя Киву получил 16 из 43 действительных голосов. Вторую строчку занял наставник «Комо» Сеск Фабрегас, набравший 12 голосов, а третье место с 9 голосами досталось тренеру «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.

Благодарственная речь тренера

Принимая награду, Кристиан Киву не скрывал своего волнения и благодарности:

«Спасибо всем за эту награду. Получение этого приза имеет для меня особое значение, так как он присуждается на основе оценок других тренеров — моих коллег. Благодарю футболистов, тренерский штаб и клуб. Но прежде всего я хочу сказать спасибо моей семье, которая всегда была рядом. Они поддерживали меня как в моменты побед, так и, что самое важное, в периоды поражений», — сказал Киву.

Как вы считаете, сможет ли Кристиан Киву показать такие же стабильно высокие результаты с «Интером» в следующем сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях!