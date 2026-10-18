Диёра Келдиёрова раскрыла свои следующие большие планы после триумфа в Актау

·87·Спорт
Диёра Келдиёрова раскрыла свои следующие большие планы после триумфа в Актау

Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова, завоевавшая золотую медаль и признанная сильнейшей на турнире Актау Асиан Опен 2026 в казахстанском Актау, поделилась своими дальнейшими крупными планами после возвращения в большой спорт.

Узбекская дзюдоистка, поднявшаяся на пьедестал почета на своем первом официальном соревновании после двухлетнего декретного отпуска, выразила намерение выступить в конце этого месяца на престижном турнире Гранд Слам («Большого шлема») в столице ОАЭ — Абу-Даби.

«Бои здесь стали для меня испытанием»: Признание чемпионки

После победы спортсменка поделилась своими эмоциями и процессом подготовки:

  • Неожиданный результат и радость: «Я очень рада снова вернуться на татами после двухлетнего перерыва и завоевать золотую медаль. Честно говоря, я не ожидала столь быстрого результата, но очень довольна;

  • Цель на Гранд Слам в Абу-Даби: Теперь в конце месяца я, возможно, приму участие в турнире серии «Большого шлема» в Абу-Даби. Это будут для меня довольно серьезные и крупные соревнования, теперь я сосредоточу все свое внимание на этом турнире;

  • Оценка недостатков: Поединки в Актау стали для меня важным испытанием — я увидела, на каком уровне находится моя подготовка, что нужно изменить и над чем поработать», — сказала Келдиёрова.

Золотой путь в Актау: Соперники повержены

На открытом Кубке Азии, проходившем 17–18 октября в память о Тураре Жолдыбаеве, Диёра боролась в весовой категории до 52 кг:

  • Отборочный этап: Чемпионка из Узбекистана в начальных кругах уверенно одолела двух представительниц сборной хозяйки турнира — Казахстана;

  • Досрочная победа в финале: Выйдя на татами в решающем финальном бою против азербайджанской спортсменки Фариды Мирзаевой, Келдиёрова досрочно победила соперницу и стала чемпионкой Актау Асиан Опен 2026.

Эта золотая медаль в Актау показала, что Диёра Келдиёрова находится на высоком уровне подготовки к предстоящим крупнейшим турнирам мирового и континентального масштаба, в том числе к следующей Олимпиаде.

Диёра КелдиёроваAktau Asian Open 2026Grand Slam Абу-ДабиАктау
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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